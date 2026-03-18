Majoriteten av Stockholmskommunerna bedömer fortsatt att det råder underskott på bostäder. Trots detta uppger nästan 30 procent av kommunerna i årets bostadsmarknadsenkät att det råder balans på bostadsmarknaden i någon del av kommunen, en ökning jämfört med tidigare år.

– Viss tillgång till lediga bostäder kan vara positivt och skapa utrymme för omflyttningar och flyttkedjor. Samtidigt ser vi på många platser i länet en fortsatt stor obalans mellan utbud och behov, säger Nanny Andersson Sahlin, utvecklingsledare i bostadsförsörjningsfrågor på Länsstyrelsen.

Kommunernas prognos visar att bostadsbyggandet minskar något under 2026. Totalt beräknas 11 091 bostäder påbörjas, vilket är cirka 900 färre än under 2025. Av de planerade flerbostadshusen bedöms drygt 53 procent bli hyresrätter, cirka 45 procent bli bostadsrätter och omkring 1 procent bli äganderätter. Cirka 1 200 småhus förväntas påbörjas.

Samtidigt är byggandet av bostäder för särskilda behov fortsatt starkt.

Enligt kommunerna är det främst ekonomiska faktorer som begränsar bostadsbyggandet. Lågkonjunkturen, det osäkra omvärldsläget och stigande produktionskostnader lyfts som de största hindren.

– En ny faktor i årets enkät är att vissa kommuner ser en minskande befolkning som ett potentiellt hinder för bostadsbyggandet, säger Nanny Andersson Sahlin.

Trots ett fortsatt ansträngt läge påvisas försiktig optimism.

– Även om lånevillkoren fortfarande är tuffa och det är svårt för både privatpersoner och byggherrar att få lån, bedömer kommunerna att situationen har förbättrats något, säger Nanny Andersson Sahlin.