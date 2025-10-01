I en ledare på nyhetssajten Bostadspolitik.se och i en intervju i Fastighetstidningen menade Lennart Weiss att Arturo Arques sprider myter och skapar oro om ekonomin i bostadsrättsföreningar.

– Det är alarmism som Arturo Arques har skapat. Jag tycker att det är svårt att rent okulärt se att vi skulle ha någon sorts krisande bostadsrättssektor. Skälet till det beror på att bostadsrättsföreningarna i långa tider har förvaltat ansvarsfullt med utgångspunkt ifrån ekonomiska planer, underhållsplaner och en väldigt kompetent rådgivning, sade Weiss bland annat till Fastighetstidningen.

I en replik på Bostadspolitik.se vidhåller Arturo Arques att varningarna är befogade, eftersom en klar majoritet av landets bostadsrättsföreningar går med systematiska underskott. En utveckling som började för över 20 år sedan.

”Weiss viftar dock bort dessa systematiska underskott med argumentet att ”det är bara bokföring” eftersom underskotten beror på avskrivningar – det viktiga enligt Weiss är kassaflödet.”.

Arturo Arques menar att emedan kassaflödet och avskrivningar är ”viktiga aspekter för att analysera en förenings ekonomi” så är sparbehovet alltjämt en viktig del i föreningens ekonomi. Detta eftersom man måste ha förmåga att betala de underhållsåtgärder som är nödvändiga.

Arturo Arques påpekar att enligt SBC och Nabo låg sparbehovet 2024 på 321 kr/kvm, samtidigt som sparandet uppgick till 124 kronor. Han citerar även Riksbyggens rapport för bostadsrättsföreningar från april i år. Deras rekommendation för 2025 är ett sparande på 305 kronor. I rapporten skriver Riksbyggen också att föreningarna skulle ”behöva öka sitt sparande med nästan 50 procent i genomsnitt.”.