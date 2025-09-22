Lennart Weiss, som både är chefredaktör för Bostadspolitik.se, såväl som kommersiell direktör för Veidekke, skriver i sin ledare att Arturo Arques åsikter innebär en onödig oro hos bostadsrättsföreningarnas styrelser landet runt.

Weiss menar att ekonomin är synnerligen väl under kontroll i så gott som alla landets bostadsrättsföreningar som ingår i HSB:s, Riksbyggens, Obos och Bostadsrätternas förvaltningssfär.

– Det är alarmism som Arturo Arques har skapat. Jag tycker att det är svårt att rent okulärt se att vi skulle ha någon sorts krisande bostadsrättssektor. Skälet till det beror på att bostadsrättsföreningarna i långa tider har förvaltat ansvarsfullt med utgångspunkt ifrån ekonomiska planer, underhållsplaner och en väldigt kompetent rådgivning. Om man jämför fastighetssektorn i stort är det nog svårt att hitta någon annan del som är så bra under kontroll som bostadsrättssektorn, säger Lennart Weiss.

Bakgrunden är att bokföringsnämnden 2025 beslutade att bostadsrättsföreningar ska tillämpa K3-regelverket som innebär att en så kallad komponentavskrivning ska tillämpas, med följd att många underhållsinsatser ska ses som investeringar. Det betyder med stor sannolikhet att avskrivningarna kommer att bli högre.

Lennart Weiss påpekar dock att avskrivningar är en bokföringsmässig post som inte påverkar föreningens kassaflöde, det vill säga hur kostnader möts av intäkter.

– Du måste förstås ha en ansvarsfull förvaltning av fastigheter, men det har man haft i bostadsrättsföreningar under lång tid. Man har sin underhållsplan som styr vilket löpande och periodiskt underhåll man behöver göra och vilka avgifter man måste ta ut för att täcka de underhållskostnaderna. Det fungerar alldeles utmärkt.

Att agera på det sättet som Arturo Arques föreslår – att man skulle höja avgifterna för att de ska ligga i linje med avskrivningar för hela byggnadens tekniska livslängd – är inte genomtänkt, enligt Lennart Weiss.

– Då får vi i praktiken jättestora överskott och så får vi jättehöga avgifter, vilket gör att det blir svårt att bygga de där föreningarna. Man måste därför skilja på föreningens redovisning och föreningens löpande ekonomiska förvaltning. Det är liksom två olika saker. Det är därför jag går på lite hårt och säger att jag har väldigt svårt att förstå att det skulle finnas något annat motiv än att banken driver det här.

Du menar att Arturo Arques argumenterar så för att pengarna ska läggas på ett konto och generera inkomster för banken?

– Jag skulle vilja säga att det finns ett inslag av banklobbyism. Swedbank lade för några år sedan ett förslag om bosparande som var ett alternativ till de förslag som nämndes i den allmänna debatten. Ett förslag som skulle gynna banken på ett uppenbart sätt. Samtidigt vill han framställa sig som en av de ”good guys” utan någon typ av särintresse. Men utifrån ett rationellt perspektiv så är det han föreslår stolligt.

Weiss menar att om Arturo Arques förslag skulle genomföras skulle avgifterna höjas så radikalt att det skulle det leda till ett gigantiskt prisfall på bostadsrättsmarknaden.

– Då skulle bankens belåningsunderlag försämras, och skapa dominoeffekter i samhällsekonomin som vore extremt skadliga. Om Swedbank menar att Arturo Arques har rätt, då är det fullkomligt livsfarlig och oansvarig kreditgivning de håller på med. Då borde kreditavdelningen för bostadsrätter omedelbart stänga ner all kreditgivning till bostadsrättssektorn. Men det gör de ju inte.