Åre är ensam kommun i Jämtlands län att ta ut en fast årlig avgift i förskott för tillsyn av hyreslägenheter. Övriga kommuner i länet debiterar i stället i efterhand för nedlagd tid. I Östersund tar ett lägenhetsbesök i genomsnitt 30 minuter och kostar knappt 750 kronor. I Åre blir motsvarande kostnad drygt 6 200 kronor, mer än åtta gånger så mycket.

Fastighetsägarna är tydlig i sin kritik när SVT:s uppgifter når dem. Daniel Wangerud, näringspolitisk ansvarig i Jämtland och Västernorrland, konstaterar att Åre hanterar tillsynsärenden på ett sätt som ingen annan kommun i länet gör.

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– Det skapar stora frågetecken, säger han till SVT.

Fastighetsägaren Hans-Christer Humble, som äger hyreslägenheter i Järpen och Mörsil, fick i år fakturor på sammanlagt över 117 000 kronor av kommunen.

– De tog betalt fast de inte ens blev insläppta av hyresgästen, säger han till SVT.

En annan fastighetsägare, Marcus Wittenström, hamnade i en utdragen process efter att kommunen pekat på brister i hans lägenheter. Han åtgärdade allt som stod i protokollet, men kommunen krävde upprepade gånger mer information – och fakturerade för varje kontakt, inklusive ett möte som kommunen själv kallat till.

– Tillslut vågade jag inte höra av mig till dem, för så fort jag gjorde det kom det en faktura, säger han till SVT.

Besiktningsmannen Lars-Göran Karlsson, som anlitats av flera fastighetsägare för att kontrollera kommunens protokoll, är kritisk till hur tillsynerna genomförs.

– Genomgående har det varit påståenden och gissningar, säger han till SVT.

Kommunens miljöchef Emy Roslin försvarar modellen med att den skapar kontinuitet och förutsägbarhet, men medger att det i enskilda fall kan ha blivit fel.

Granskningens räckvidd visade sig sträcka sig längre än till hyreslägenheter. En restaurangägare fick en faktura på 29 000 kronor för en tillsyn som varade i 18 minuter. Kommunen svarade att avgiften även täcker förebyggande arbete och utbildningsinsatser, men den förklaringen stod inte på fakturan.

Företagarna ser granskningen som ett uttryck för ett nationellt problem. Näringspolitisk expert Olivia Karlsson säger till SVT att de möter liknande ärenden nästan varje dag.

– Det handlar om bristande transparens. Man förstår inte hur timtaxan har satts eller varför slutfakturan är så hög som den är, säger Olivia Karlsson.

Efter att SVT:s granskning publicerades har politikerna i Åre agerat. Vid ett av kommunstyrelsens sammanträden beslutades att kommundirektören får i uppdrag att genomföra en extern utvärdering av kommunens myndighetsutövning. Beslutet bygger på ett initiativärende undertecknat av politiker från både styre och opposition, däribland kommunalråden Martine Eng (S) och Mikael Sundman (VV) samt oppositionsrådet Daniel Danielsson (C).