Årets Almedalsdagar nalkas, enligt Google ”Sveriges största politiska mötesplats. Under en vecka samlas politiker, organisationer, företag och allmänhet för att diskutera aktuella samhällsfrågor”. En del av oss som varit där adderar: veckan då du kommer dina kollegor extra nära, då du icke ifrågasätter din sovplats (luftmadrass i tvättstuga) och då du väljer dagens första arrangemang utifrån bästa frukostutbudet.

Och arrangemangen är många, i år ca 3 000 och de som relaterar till säkerhet och försvar är flest. Inte så förvånande utifrån den tid och det geopolitiska läge vi befinner oss i. Det förvånande är mer hur fort det gått.

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Fastighetsägare är en del av Sveriges totalförsvar. Som branschorganisation ska vi erbjuda styrka och stöd. Fastighetsägarna har därför tagit fram ett metodstöd om civil beredskap för fastighetsägare guide: Så stärker du beredskapen i dina fastigheter vid kris och höjd beredskap – Fastighetsägarna. Jag har fram tills nu inte riktigt satt mig in i materialet men läser med stort intresse. Vi är vana att relatera fastigheter och civil beredskap till aspekter såsom skyddsrum, elförsörjning och uppvärmning. Och på individnivå konservburkar, vevradio och vattendunkar. Men i vår guide lyfts även något annat, när kriser faktiskt inträffar kanske den viktigaste tillgången är människorna, flerfamiljshusens humankapital. Det är till och med så att Myndigheten för civilt försvar framhåller att granngemenskap kan skapa ett tryggare och mer motståndskraftigt samhälle. Här hörrni, här har vi något!

Fastighetsägare som uppmuntrar sina hyresgäster att lära känna varandra bidrar till något större än trivsel

I guiden konstateras att fastighetsägare som uppmuntrar sina hyresgäster att lära känna varandra bidrar till något större än trivsel. De skapar gemenskap där grannar kan hjälpa varandra med information, stöd och resurser när det behövs som mest. Det är nu jag rusar in till kollegorna med idén att beställa pins att dela ut i Almedalen, ”Säg hej till din granne- för rikets säkerhet” men de har fullt upp med luftmadrasserna. Jag läser i stället vidare, granngemenskap skapar en ökad trygghet för hyresgästerna även i vardagen, fastighetsägare kan bland annat uppmuntra till granngemenskap genom städdagar, korvgrillning eller genom att uppmuntra till frivilliga kontaktforum. Jag markerar med överstryckningspenna.

När jag kommer till delen som uppmuntrar fastighetsägare att planera för hur gemensamma utrymmen kan användas av hyresgästerna vid allvarlig kris eller krig och hur utrymmena kan försörjas med el och värme, erbjuda avloppslösningar och matlagningsmöjligheter, är jag så exalterad att jag inte ens bryr mig om att gå in till kollegorna utan skriker rakt ut: ”Från källare till kök!”. Något apart får medges och kollegornas tystnad är förståelig.

Från källare till kök är ett projekt som drivs av bland andra Botildenborg i Malmö. I en källare i ett miljonprogramsområde odlar de boende inte bara grönsaker utan även kunskap, gemenskap och innovativa lösningar. I projektet används odling som ett verktyg för att skapa hållbara och socialt inkluderande miljöer i stadsområden. Syftet med projektet är att omvandla oanvända källarlokaler till levande, dynamiska mötesplatser som kan bidra till både hållbar stadsutveckling och ökad social sammanhållning. Tillsammans med boende i området skapas en modell för framtidens matproduktion. En källare som tidigare kanske innehöll cyklar och allmänt bråte producerar plötsligt både basilika och gemenskap. Som hand i handske både för vårt civila försvar och matproduktion i kristider (för er som tvekar lite kring näringsvärdet i basilika kan jag intyga att flertalet andra grödor finns att tillgå).

Vi hoppas förstås att myndigheter, kommuner och samhällssystem fungerar om krisen eller kriget kommer, men de vi har närmast oss är grannen

Men det enligt mig viktigaste medskicket, både från Fastighetsägarnas metodstöd och Från källare till kök är att om krisen eller kriget kommer hoppas vi förstås att myndigheter, kommuner och samhällssystem fungerar, men de vi har närmast oss är grannen. Grannen som vi möter vid postfacket, på gården eller i cykelrummet. Så för rikets säkerhet, säg hej till din granne.

Anna Wiking, stadsutvecklings- och samhällsstrateg på Fastighetsägarna Syd.