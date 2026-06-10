Sedan hösten 2025 har en tvist om moms på parkeringsplatser hängt över landets fastighetsägare och bostadsrättsföreningar. Skatteverket ändrade då sin tolkning av gällande rätt och meddelade att uthyrning av parkeringsplatser till boende ska beläggas med 25 procent moms – en omsvängning från den linje som gällt sedan 2004.

Nu har Skatterättsnämnden sagt ifrån.

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I ett förhandsbesked fastslår nämnden, med fem röster mot två, att en bostadsrättsförenings upplåtelse av parkeringsplatser till sina egna medlemmar är momsfri. Skälet: parkeringsplatsen och bostadsrätten utgör ett och samma ekonomiska tillhandahållande och ska inte behandlas som separata tjänster i momshänseende. Bakom beslutet ligger EU-domstolens avgörande i det så kallade Henriksen-målet — en dansk dom från 1989 som länge utgjort grunden för Skatteverkets tidigare, momsfria linje.

Fastighetsägarna driver en parallell process med flera egna ansökningar till nämnden och välkomnar beslutet.

– Motiveringen i nämnden är precis det försvarstal som vi har i våra ansökningar. Vi tycker att de följer vårt resonemang, säger Ulrika Hansson, skattejurist på Fastighetsägarna.

Ulrika Hansson, skattejurist, Fastighetsägarna Sverige.

Men glädjen har tydliga begränsningar. Förhandsbeskedet är bindande för Skatteverket enbart i det enskilda ärendet, och bara om föreningen själv väljer att åberopa det. Övriga brf:er och fastighetsägare kan inte direkt stödja sig på beslutet.

– Det gäller just det företagets case. Skatteverket måste följa beslutet för det enskilda företaget. Men Skatteverket kan fortsätta att driva sin linje eftersom detta inte är bindande rättspraxis, konstaterar Ulrika Hansson.

Skatteverket har tre veckor på sig att överklaga till Högsta förvaltningsdomstolen.

– Skatteverket kommer nog att överklaga det här beskedet. Och när man överklagar till Högsta förvaltningsdomstolen är de skyldiga att pröva. Då, när domstolen fattar beslut, kommer beskedet att gälla alla. Då blir det bindande praxis.

Men ett HFD-avgörande är inte utan risk. Nämndens ordförande och ytterligare en ledamot var skiljaktiga och höll med Skatteverkets linje – att parkeringsplatsen, frivillig och fakturerad separat, är ett självständigt skattepliktigt tillhandahållande.

– Det kan hända att HFD tycker som Skatteverket. Det är möjligt, säger Ulrika Hansson.

Mitt i allt detta pågår en statlig utredning om parkeringsmomsen. Regeringen tillsatte i mars 2026 ett uppdrag att se över om lagstiftningen kan ändras så att boendeanknutna parkeringsplatser undantas från moms. Betänkande ska lämnas senast den 22 december 2026. I väntan på det har Skatteverket förlängt sin tillämpning av tolkningen till den 1 april 2027.

– Skatteverket börjar inte tillämpa moms på parkering. Så just nu är det liksom ett moratorium i den frågan, säger Ulrika Hansson.

Förhandsbeskedet ger ingen garanti i dagsläget, men det är en indikation på hur rättsliga instanser kan komma att se på saken – och för många fastighetsägare är det just nu det närmaste ett svar man kan få.