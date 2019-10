Nybyggen och industrihistoria på Kvarnholmen

I helgen är det dags för arkitekturfestivalen Open House, då allmänheten bjuds in att besöka några av Stockholms mest spännande byggnader som annars är stängda för allmänheten. På Kvarnholmen finns möjlighet att höra om platsen industrihistoria och besöka nybyggda Stockholm Lighthouse. Annons: Annons:



Open House startade i London 1992 och finns nu i 35 städer runt hela världen. I Stockholm är de Samhällsbyggarna, Samhällsbyggnadslänken, Stockholms Arkitektförening och Stockholms Byggnadsförening som står bakom festivalen. Bland platserna man kan besöka är Kvarnholmen i Nacka, en ö där nytt och gammalt lever sida vid sida.

Anna Hjalmarsson på Kvarnholmen Utveckling AB berättar om deras program under helgen:

– Vi visar upp Stockholm Lighthouse som blev klart nyligen. Tre arkitekter kommer berätta om bakgrunden till huset. Tidigare låg det nämligen en gigantisk silobyggnad där, som ansågs kulturhistoriskt värdefull. Tyvärr gick den inte att bevara eftersom den var i alltför dåligt skick, men det nya huset har hämtat inspiration från det gamla.

– På lördag kommer man kunna gå högst upp i huset, till det som normalt är en privat gemensamhetslokal.

Vad händer mer?

– Vi arrangerar också en guidad tur runt på ön. Det finns kvar industribyggnaderna från 1800-talet och även funkishus från 1930-talet. KF ägde tidigare hela Kvarnholmen och förlade mycket livsmedelsindustri där. Det fanns bland annat tillverkning av pasta och ett bageri. Några av de första smalhusen i Stockholm uppfördes här, ritade av KF:s arkitektkontor.

– Dessutom kommer Cristina Ohlsson som själv är uppväxt på Kvarnholmen berätta om sin barndom på ön.

Vad händer annars just nu på Kvarnholmen?

– Det kommer byggas fler bostäder. Ungefär 1000 är färdiga idag, totalt kommer det byggas ungefär 3500. Helt klart blir det inte förrän efter år 2030.

– Vi bygger också ut infrastruktur och service. Det finns redan en skola, en förskola, ett centrum med livsmedel, vårdcentral, bageri och annan service på plats.

Varför ska man komma just till Kvarnholmen på lördag?

– Det är ett väldigt spännande område, med tydliga årsringar från olika epoker. Gamla byggnader som återspeglar ön industrihistoria finns kvar jämte nya hus som inspirerats av tidigare perioder. Dessutom finns närheten till vattnet och båtarna.

Program Open House på Kvarnholmen

STOCKHOLM LIGHTHOUSE – NYTT LANDMÄRKE MED HISTORIA

Lokal: Munspelet, Kvarnholmsvägen 77, klockan 10.00 och 13.00

Arkitekterna Christina Turesson, Kajsa Lidman och Monica Hellekant berättar om hur byggnaden fått sin form

OBS Arrangemanget är fullbokat, men det går att ställa sig på väntelista.

BARNENS KVARNHOLMEN UNDER 40- OCH 50-TALET

Lokal: Munspelet, Kvarnholmsvägen 77, klockan 11.30 och 14.30

Christina Olsson växte upp på Kvarnholmen när hela holmen och livet på den präglades av Kf:s livsmedelsindustri. Hon berättar om tiden ur barnens perspektiv och visar bilder från då.

GUIDAD VANDRING PÅ KVARNHOLMEN

Samling utanför Munspelet, Kvarnholmsvägen 77, klockan 12.00 och 14.00

Vår guide Eva Palmqvist visar Kvarnholmens guldkorn och byggnaderna som berättar om historien. Föranmälan krävs.

LILLA KVARNHOLMEN

5 oktober mellan 14-16 visar arkitektkontoret ÅWL ”Lilla Kvarnholmen” som är en miniatyr av det gamla Kvarnholmen, som det såg ut på den tiden då kvarnarna fortfarande malde mjöl.