Ingen inflation på Supermarket i Skärholmen

En satsning för att tillgängliggöra kulturen utanför city. Fastighetstidningen besökte den tillfälliga konstmässan Supermarket som öppnade i Skärholmen centrum i torsdags.

Den som är det minsta intresserad av konstens roll i stadsutveckling bör bege sig till Skärholmen i helgen. I en 2 000 kvadratmeter stor lokal, som tidigare huserat Andy’s lekland och under en kort period tjänat som vaccinationscentral, trängs under helgen drygt sextio gallerier från ett tjugotal länder. Det är den konstnärsdrivna konstmässan Supermarket – Stockholm independent art fair som, till vad vi får förmoda ett billigt pris, hyr in sig hos centrumägaren Grosvenor.

Trots konstnärliga intryck som spretar åt de flesta håll så sätter restriktioner och pandemi sina spår även här. Till skillnad från tidigare upplagor så domineras årets upplaga av europeiska utställare. Kriget i Ukraina sätter såklart sina spår. Mest uppenbart i Garage33.Gallery-Shelter från Kiev.

– Det drivs av Maria Kulikovska och hennes man Uleg Vinnichenko. Hon lyckades fly med deras bebis efter några dagar, men han fick inte lämna. Men nu har han lyckats ta sig ut så de återförenas i princip här på mässan, berättar Andreas Ribbung, en av Supermarkets konstnärliga ledare.

Annars har man rent konstnärligt försökt att tona ner krig och kris under det gemensamma temat ”Holy fluff”.

– Vi ville göra något som ändå är lite lättsamt efter de här tunga pandemiåren, samtidigt som vi hamnat i ett annat allvarligt världsläge, säger Andreas Ribbung.

Danska Qwerty från Odense har satt upp ett labb: ”STUX center for stupid experiments”. Kanske är ett vetenskapligt undersökande av det poänglösa och dumma just det bästa sättet att hitta nya idéer för att komma vidare?

Andreas Ribbung menar att mässan speglar hur konstscenerna ser ut i olika städer.

– I en del städer kan dessa gallerier vara det enda stället för samtidskonst, konstaterar han.

I den brittiska organisationen ArtCans monter. Foto: José Figueroa

Men villkoren i Sverige då? Andreas Ribbung hyser en viss kluvenhet kring nomadlivet. Efter att man under ett par år haft en fast plats på Kulturhuset inne i city har Supermarket varit hänvisad till lokaler där det uppstått tillfälliga vakanser. Skärholmen är det längsta man hittills varit från city.

– Det är lite nervöst för oss. Även om det bara tar tjugo minuter att åka hit från Centralen, så finn det nog ett visst psykologiskt motstånd hos en del. Å andra sidan är det bra när konsten finns på flera ställen i staden. Att man kommer hit och inser att det också finns en fantastisk grönsaksmarknad där man kan köpa med sig mynta och koriander, säger Andreas Ribbung.

Vi både blir utnyttjade och låter oss utnyttjas.

Att ständigt dyka upp på nya platser ger möjligheten att möta en ny publik som sällan tar sig till citys gallerier. Det pratas alltmer om hur kulturen kan användas för ett etablera en plats. Andreas Ribbung är lite kluven.

– Vi både blir utnyttjade och låter oss utnyttjas. Vi har varit inblandade i projekt där vi direkt varit orsaken till att hyrorna höjts.

Andreas Ribbung säger att man gärna samarbetar med fastighetsägare, men han samtidigt önskar att det gick att lita på att bolagen tog ett större ansvar för kontinuiteten och förstod kulturens värde – hittills har inflationen varken gjort från eller till för samtidskonsten.

Ulla Mogren, koordinator på Konstepidemin, i samtal med Andreas Ribbung, konstnärliga ledare på Supermarket framför konst av Natalie Baxter.

Vi vandrar vidare bland montrarna och hittar någon som kan skriva under på det sistnämnda. I Konstepidemin, som huserar gamla epidemisjukhuset invid Linnéplatsen i Göteborg, verkar drygt 120 kulturarbetare. Men nu vill Göteborgs stad skriva ett nytt avtal som innebär att lokalhyrorna fördubblas. Ulla Mogren, koordinator på Konstepidemin talar mer än gärna om kulturens roll i stadsutvecklingen.

– Vi har egentligen haft politikerna med oss från första början. De har insett värdet av att vi finns så centralt. Men nu plötsligt har det kommit krafter, varifrån vet jag inte riktigt, som vill höja hyrorna. Jag kan förstå att man behöver justera hyror, men inte till dessa nivåer och så fort, säger

Hon hänvisar till en undersökning som Konstepidemin själva låtit utföra där värdet på den konstnärligt ideella verksamheten för Göteborg är lika stort som den summa staden nu vill höja hyran med.

Men tillbaks till det kulturella kapitalet i Skärholmen. Den konstintresserade, och för all del den fastighetsintresserade, bör skynda sig, på söndag stänger Supermarket för denna gång. Vad det sedan blir av lokalen är inte klart. Sanna Sultan, centrumchef för Skärholmen Centrum, menar dock att det är en stor fördel att ha utrymme för flexibilitet i en föränderlig bransch där det hela tiden uppstår nya behov.

– Vi har såklart drabbats hårt av pandemin. Så är det när man är en mötesplats och allt handlat om social distansering. Men efter att restriktionerna släppt har vi sett en stark tillväxt och en nyfikenhet att etablera sig i Skärholmen. På Grosvenor har vi ambitionen att Skärholmen ska vara södra Stockholms stadskärna. Att då ta in olika aktörer är enormt viktigt för att lyckas med det – och då är inte minst konsten viktig, säger Sanna Sultan.

Är detta då ett sätt att locka ut kulturfolket från innerstan?

– Nja, jag skulle inte säga att det är vårt främsta syfte. Utan för oss handlar det framför allt om att tillgängliggöra kulturen utanför city, och då främst för de som bor och besöker Skärholmen i vardagen. Alla är såklart välkomna, men kulturen har så länge varit koncentrerad till innerstaden och det är dags att förändra det. Vi har jobbat länge för att skapa ett brett utbud som ska möta många olika behov. Det ska finnas ett H&M och ett Ica, men det behövs också bibliotek, vårdcentral, ungdomsmottagning, kyrka och moské. Men här är också kulturen viktig för att berika med nya infallsvinklar.

Supermarket pågår under fyra dagar, 26–29 maj, ser du någon risk att det upplevs som att kulturen bara gör ett tillfälligt besök i förorten?

– Nej, även om just detta bara pågår över en helg så har vi ju ett relativt stort kulturutbud i Skärholmen. Vi har Ateljé Skhlm som drivs av den medlemsdriven organisationen Folk i Skärholmen där lokala konstnärer kan ställa ut. Och bara runt hörnet har vi Kulturhuset. Så kulturen finns alltid närvarande här, säger Sanna Sultan.