”Hyresgästföreningens monopol har blivit för starkt”

I fastighetsbolagens lummiga visioner hittar Mikael Eskilandersson kopplingar till Sverigedemokraternas landsbyggdsvurm. Men ger en känga för att man låst sig till en motpart i hyresförhandlingarna.

Det är förmodligen att ta ut svängarna lite väl mycket att kalla Sverigedemokraten Mikael Eskilandersson för mäktigast i svensk bostadspolitik. Men som partiets bostadspolitiske talesperson får han representera det hårdnackade motståndet mot fri hyressättning i nyproduktion. Om inte det varit så hade regeringspartierna utan att blinka genomfört den största reformen i svensk bostadspolitik för länge sedan.

Annars verkar man överens. Bostadspolitiken ligger utanför Tidösamarbetet, men Mikael Eskilandersson konstaterar att det ändå finns ett nära samarbete mellan SD och regeringen. Något som trumfades när regeringen i veckan gav Boverket i uppdrag att utreda hur Sverigedemokraternas initiativ med typgodkända bygglovsbefriade småhus. Att man släppt beteckningen ”Sverigehuset” och att bostadsministern skämtade om att någon av kåkarna kanske kan bli ”Carlson-kåken”, kan nog den allt som oftast vänligt leende Skåne-politikern ta.

Om det blir fortsatt högermajoritet i valet 2026 har SD varit mycket tydliga med att Kristerssons enda möjlighet att få fortsätta som statsminister är att släppa ministerposter till partiet. Mikael Eskilandersson signalerar dock inte någon helt ny linje om han då skulle knipa bostadsministerstolen.

– Jag skulle bygga vidare på det vi redan påbörjat i Tidösamarbetet när det gäller småhus. Vi har redan att gott samarbete kring att utveckla bostadspolitiken genom att tillgängliggöra mer mark och korta ledtiderna så att det blir effektivare att bygga.

Men det märks en tydlig skillnad när han fritt får reflektera kring Fastighetstidningens artikelserie om visioner för hyresrätten. Där hans Tidökollegor tar utgångspunkt i hur dagens hyressättningssystem hindrar utveckling, plockar Mikael Eskilandersson i stället upp tankar om lummighet och grönska

– Det är allmänt känt att människor gärna vill bo så om man kan. Trädgårdsstäder har det pratats mycket om. Och alla partier är väl egentligen positiva till att bygga så – inte så stadslikt, inte så högt och mer utspritt, säger Mikael Eskilandersson.

Om folket får välja kommer det att bli det klassiska ideal som också är i linje med vad vi vill som parti. Det är liksom baktanken med att lägga över det på folket att bestämma

Kanske helt i linje med hur de senaste valen har visat att stödet för Sverigedemokraterna har varit starkare på landsbygden än i städerna. Fast Mikael Eskilandersson konstaterar dock att det ju egentligen inte ligger på rikspolitiken att besluta om det ska byggas trädgårdsstad eller en till skyskrapa.

Men helt tänker han inte släppa utformningen av vad som byggs.

– Vi har stort fokus på att bygga vad de flesta uppfattar som vackert. Och då är det ju ofta det klassiska idealet man strävar efter.

Mikael Eskilanderssons lösning för att det ska uppfyllas är att kommunen ska införa folkomröstningar för att få med invånarnas åsikter i planeringen av nybyggnadsprojekt.

– Om folket får välja kommer det att bli det klassiska ideal som också är i linje med vad vi vill som parti. Det är liksom baktanken med att lägga över det på folket att bestämma.

Fastighetstidningens reporter pekar på reportaget om cykelhuset Ohboy. Mikael Eskilandersson muttrar tyst:

– Grå fyrkantig låda…

Här har en innovativ tanke om mobilitet fått styra en stor del av gestaltningen. Är det så fel?

– Jag tycker att man gjort det lite för enkelt för sig. Jag tror att man med ganska små medel kan få samma funktion, men i en byggnad som är mer stilrent utformad.

Men Cord Siegel är ju i detta fall både arkitekt, byggherre och fastighetsägare. Ligger det inte i äganderätten att utforma huset som man vill?

– Jag håller med till viss del att äganderätten ska vara stark. Men om det handlar om att utforma hus i de centrala delarna av en stad, där ofta kommunen är starkt inblandad, bör medborgarna få vara med och påverka, säger Mikael Eskilandersson.

Men hur är egentligen SD:s syn på hyresrätten som upplåtelseform.

– Ja, vi är ju mest kända för att tala om det ägda boendet, och Sverigehuset är en viktig del i att vi fått den stämpeln. Men hyresrätten är enormt viktig för att samhället ska fungera. Den behövs där man behöver ett snabbt boende. Andelen som bor i hyresrätt kan man möjligen minska något. Men eftersom hyresrätter hela tiden omvandlas till ägt boende måste man hela tiden bygga mer. Så hyresrätten kommer fortsatt att vara en viktig del av bostadsmarknaden.

Och som Andreas Andersson, fastighetsägare i Halland, påpekar i artikelserien: det finns en växande efterfrågan på hyresrätter även på den landsbygd som SD värnar. Mikael Eskilandersson konstaterar att det går utmärkt att kombinera med drömmen om Sverigehuset. I hans hemkommun Örkelljunga bygger det kommunala fastighetsbolaget småhus upplåtna med hyresrätt. Men på många orter är lönsamheten ett stort problem.

– Där är det svårt att komma med en färdig lösning som fungerar i hela landet. Ett problem är avskrivningsreglerna som gör att huset minskar värde direkt när det står färdigt och man får en förlust som man inte klarar att hantera. Men när vi skickade ett tillkännagivande om att ändra i reglerna fick vi till svar att det inte går enligt EU-reglerna. Men det borde gå på något vis. Det finns inga politiska hinder för att genomföra det.

Mikael Eskilandersson går över till den vakansproblematik som just nu slår hårt på många orter. Han konstaterar att det faktum att investeringsstödet snedvridit marknaden och orsakat vakanser i beståndet på fler orter.

– Så det är vi inte intresserade av att återinföra. Men de i vissa fall alarmerande vakanssiffrorna är främst en följd av att befolkningen på vissa orter under ett par år hölls uppe av en hög flyktinginvandring.

Är det kanske dags att öppna gränserna lite då?

Mikael Eskilandersson skrattar åt den uppenbart insinuanta frågan.

– Nä, det är inte riktigt vår lösning.

Med det kan vi ju riva av det andra plåstret.

Du har inte några nya besked om fri hyressättning i nyproduktion?

– Nej, säger Mikael Eskilandersson med ett fortsatt godmodigt leende.

Han tycker att dagens bruksvärdessystem i grunden är bra. Men Mikael Eskilandersson har en tydlig invändning mot hur hyresförhandlingarna går till. En delvis ny variant på den eviga frågan om var problemet med en ständigt höjd konfliktnivå egentligen ligger.

– Principen är ju att de som bor i huset kan gå samman i en förening för att förhandla sin hyra. Men där har det i praktiken blivit att det bara finns ett enda alternativ – hyresgästföreningen.

Jag har varit i kontakt med en person som försökte starta en alternativ förening för hyresgäster, men som menade att det var enormt svårt att få kontakt med fastighetsägare som ville förhandla

Mikael Eskilandersson tar ny sats.

– Där menar jag att fastighetsägarna delvis har sig själva att skylla som vägrat att förhandla med andra än hyresgästföreningen. Kanske för att man inte riktigt vågar lita på vad en förhandling med en annan förening skulle vara värd på pappret. Men det har också gjort att Hyresgästföreningens monopol blivit för starkt.

Kanske ska det tilläggas att det inte är helt lätt i praktiken. Hyresvärden kan ingå avtal om en förhandlingsordning med en annan organisation först sedan den förra förhandlingsordningen har upphört att gälla.

– Men jag har varit i kontakt med en person som försökte starta en alternativ förening för hyresgäster, men som menade att det var enormt svårt att få kontakt med fastighetsägare som ville förhandla.

I april motionerade Sverigedemokraten Josef Fransson att hyresförhandlingsavgiften till Hyresgästföreningen bör tas bort. Därifrån är steget inte alltför långt till att en början på förändringar i hur hyran förhandlas.

– Men som parti anser vi att hyresförhandlingsavgiften bör vara kvar. Men hade man börjat förhandla med andra föreningar hade det ju varit de som fått avgiften i stället.

Fri hyressättning i nyproduktion lär alltså inte hända. Men merparten av de bostadspolitiska talespersonerna ser uppenbara problem i dagens hyressättningssystem. Hur ser du på möjligheterna att börja skruva på detaljerna.

– Jag ser främst att det finns en majoritet för att behålla bruksvärdessystemet. Men sedan kan man såklart börja titta på detaljerna i systemet som kan få det att fungera bättre. Men i grunden är det en förhandlingssak. Jag vill absolut inte hamna i en situation där vi som politiker sitter och bestämmer vad hyran ska vara.

I SVT:s valkompass från 2022 presenterar sig Mikael Eskilandersson som ”en gift trebarnspappa från Örkelljunga som gärna driver lite mjukare frågor än vad partiet normalt förknippas med.” En beskrivning som stämmer in rätt bra på vårt samtal hittills (möjligen att Sverigehuset av en del bör sorteras in under kulturkriget). Men själva kärnan i partiets politik skymtar fram när vi talar lösningar på den strukturella hemlösheten.

– Jag tycker egentligen inte de sociala kontrakt vi redan har är så dåliga. Men systemet blev överbelastat av den stora invandringen 2015. Då fanns det inga sociala kontrakt kvar till svenskar som faktiskt behövde dessa.

”Jimmie Åkesson har utnämnt liberalismen till sin huvudfiende. Vi kunde inte vara stoltare”, löd en Liberal valslogan 2018. Ett förhållande som visserligen suttit i parterapi på Tidö slott, men där spänningarna då och då åter kommer upp till ytan.

– Jag är helt emot det förslag som Liberalerna går fram med att införa en särskild kategori bostäder. Det blir stigmatiserande. Social housing vill vi inte ha.