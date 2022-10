EU ger mångmiljonlån till lågenergihusbygge

Europeiska investeringsbanken lånar ut 800 miljoner kronor till SKB, som ska bygga lågenergihus i Stockholm. Energiförbrukningen kommer ligga ungefär 25 procent lägre än myndighetskraven.

Som första svenska bostadsföretag fick SKB (Stockholms Kooperativa Bostadsförening) 2017 ett lån från EIB på 550 miljoner kronor. Nu gör man en ännu större gemensam investering, då SKB och EIB har enats om ett lån på 800 miljoner kronor för att bygga energieffektiva bostadsfastigheter i Kista och på Södermalm i Stockholm.

Lånet ska finansiera byggandet av energieffektiva bostadsfastigheter i två av SKBs nyproduktionsprojekt. Det gäller ett kvarter på östra Södermalm med 153 lägenheter och ett kvarter i Kista med 164 lägenheter. Energiförbrukningen i fastigheterna kommer att ligga under 55kWh per kvadratmeter och år, vilket är cirka 25 procent under det svenska myndighetskravet.

– Vi är stolta över att EIB ger oss ett förnyat förtroende, vilket visar att vi ses som en aktör som driver på en hållbar omställning. I en tid när vi ser att byggen och utvecklingsprojekt börjar stanna av, då branschen pressas av stigande material- och energipriser, innebär detta att vi kan fortsätta hålla tempo i våra energieffektiva projekt, kommenterar SKB:s VD, Ingrid Gyllfors.

Under 2021 investerade EIB över 200 miljoner Euro i lån till svenska lågenergiprojekt gällande både offentliga, kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter.

– EIB:s åtagande som EU:s klimatbank och det fokus som finns just nu på energieffektiva byggnader är särskilt viktig just nu. Efterfrågan på energieffektiva lösningar har ökat markant efter den ryska invasionen av Ukraina. Vi är därför glada att kunna stötta ny teknik och marknaden inom detta område, och på detta sätt höja ribban för nya, mer klimatvänliga byggnadsstandarder, säger EIBs vice-president, Thomas Östros, i en kommentar.