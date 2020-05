Distansarbete kan bli normen efter pandemin

Hela 82 procent skulle vilja arbeta hemifrån minst en dag i veckan efter att pandemikrisen är över. Detta enligt en undersökning gjord i över 25 olika länder gjord av fastighetsrådgivningsföretaget Colliers International. Annons: Annons: Annons:



I undersökningen har 3 000 respondenter i över 25 olika länder svarat. Det är en övervägande majoritet, 82 procent, som gärna fortsätter att arbeta hemifrån när coronakrisen väl är över.

– Det är intressant att se de första resultaten från vår undersökning om att arbeta hemifrån och det ska bli väldigt spännande att följa upp slutresultatet av undersökningen. När det börjar återgå till det ”normala” är jag säker på att många företag kommer att se över, och utvärdera organisationens arbetssätt och vad som fungerat och inte fungerat vid hemarbetet. Det kommer också att vara intressant att titta på nyttjandet av kvm/anställd och hur arbetsplatsen är utformad, säger Thomas Jalde, director corporate solutions på Colliers International.

I undersökningen säger 53 procent att de tror att deras produktivitet inte har förändrats till följd av att arbeta hemifrån. En stor andel, 24 procent, tror att produktiviteten snarare har ökat, medan 23 procent bedömer att produktiviteten har minskat.

– Företagens behov är självklart olika, men i slutändan är kostnaden per arbetsplats och den totala lokalkostnaden en av de viktigaste kostnadsparametrarna för ett företag.

I Sverige har de flesta väldigt bra uppkopplingsmöjligheter i sina hem. Jag kan för min egen del se att det finns saker som behövs förbättras om hemarbetet blir mer permanent , främst ur ett ergonomiskt perspektiv. Självklart påverkas arbetet av hur ens livssituation ser ut, om man har familj etc. För mig har det varit viktigt att få in fasta dagliga rutiner, säger Thomas Jalde.

Ska man tro undersökningen så lyckas 55 procent fokusera på sitt arbete bättre eller mycket bättre hemifrån än på kontoret. 76 procent av de svarande upplever att de fortfarande har bra kontakt med sitt team, även då de arbetar på distans. Men 58 procent tror att de trots allt samarbetar bättre på kontoret jämfört med hemifrån.