Stefan Attefall: Bostadsbolagen bör satsa på småhus

Småhusbyggandet är missgynnat av kommunerna som hellre bygger lägenheter. Stefan Attefall, regeringens egnahemskommissionär, anser att bostadsbolagen även bör ge sig in på småhusmarknaden.

Småhus är något som Kristdemokraterna värnar om. När Ebba Busch äntrade scenen i Almedalen i valrörelsen 2022 gjorde hon det för att tala om Svenssonlivet: ”Livet med villa, Volvo och vovve är värt att försvara,” sa KD-ledaren och lovade att fler svenskar ska få bo i villor och radhus.

Den nuvarande Infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson har också talat sig varm för eget boende i småhus och det var väl inte så överraskande att en tidigare kristdemokratisk bostadsminister, Stefan Attefall, i maj i år fick uppdraget att analysera hur småhusbyggandet kan öka. Han är ju också ”pappan” till alla småhusägares favoritprojekt – Attefallaren.

Den delredovisning som Stefan Attefall nu presenterar är en genomgång av marknaden. I rapporten konstaterar han att det under 2023 färdigställs bara 12 000 småhus. Under första halvåret i år förvärrades situationen ytterligare och bara 2 500 småhus påbörjades, jämfört med över 14 000 lägenheter i flerbostadshus. I ett historiskt perspektiv är småhusbyggandet den senaste tiden det lägsta på 100 år trots att befolkningen och deras inkomster växt kraftigt under perioden.

– Intresset att bo i småhus är stort i befolkningen men det speglas inte i hur kommunerna arbetar med sina detaljplaner – de prioriterar lägenhetsbyggandet och till stor del beror det på att bostadsbolagen har musklerna att driva detaljplansprocesser som övertygar kommunledningen, säger Stefan Attefall.

Han pekar på att de flesta kommuner inte har tillräckliga resurser på plankontoren för att parallellt arbeta med såväl lägenheter som småhus och att då det finns en undanträngningseffekt för de sistnämnda.

Men är det inte vettigt att kommunerna lägger resurser på det som ger flest boende?

– Jag kan förstå att det blir så. Det ta ungefär lika mycket resurser att göra en detaljplan för 50 småhus som för 200 lägenheter. Men en kommun ska enligt PBL också möta människors behov och många efterfrågar ju småhus, säger Stefan Attefall.

Den enda större aktören på småhusmarknaden är Obos som samlat olika småhustillverkare. Stefan Attefall ser gärna att stora bostadsutvecklare ger sig in på denna marknad.

– Tyvärr finns det olika mekanismer som försvårar byggandet av småhus som egna hem. En är att bostadsrätter är mer gynnat där köparna har lägre egeninsatser och lån kan läggas i föreningen. Det har också lett till att många småhusprojekt startas som bostadsrätter vilket inte den formen var tänkt som från början.

Slutredovisningen av uppdraget presenterar Stefan Attefall i januari 2027. Men han kan redan nu säga att det är på tre punkter som förändringar krävs för att det ska bli enklare och mer lönsamt att bygga småhus.

Nummer ett är att kommunerna ökar utbudet av mark till småhus och ger resurser till att göra detaljplaner. Två är att se över de ökande avgifterna för bygglov, anslutningsavgifter till VA och lagfartsavgifter.

– Sist men inte minst måste man se över kreditrestriktionerna som drabbar småhusprojekt mer än bostadsrätter. Det är tydligt att byggandet av småhus planade ut 2010 samtidigt som det producerades allt fler lägenheter. Småhusen klarar inte av de ökande kostnaderna på samma sätt, säger Stefan Attefall.

Själv har han och hans fru nyligen sålt familjens villa i Jönköping och köpt en bostadsrätt i Jönköping. Det efter 28 år av villaboende.

– Som alla andra vill vi bo i villa när första barnet kom – det är då småhus är ett bra boende.

I Uppsala där han är landshövding hyr han en hyresrätt.