Oklart om tvingande anslutning till platssamverkan

Olle Lundin är utredaren som ska ta fram förslag om obligatorisk platssamverkan för fastighetsägare. Han är själv osäker på om uppdraget innefattar lagförslag om tvingande anslutning.

En av årets förmodligen viktigaste utredningar, som kan få stor påverkan på delar av branschen, är den om obligatorisk platssamverkan för fastighetsägare. Om Tidöavtalet är tydligt med att det ska tas fram ett författningsstöd för obligatorisk samverkan mellan det offentliga och fastighetsägare i det som ofta benämns BID-samverkan, så är utredningsdirektiven något vagare.

Utredare är Olle Lundin, professor vid Uppsala universitet. Han sammanfattar själv uppdraget:

[ Annons ]

– Det är ett ganska brett och lite spretigt uppdrag. Dels ska vi se om man kan få till någon form av obligatorisk reglering för att skapa platssamverkan där det inte finns. Vi ska också föreslå andra åtgärder för ökad trygghet utöver lagstiftning.

Det låter som lite oklart om uppdraget är att presentera en tvingande lagstiftning, eller att komma fram till om en tvingande lagstiftning är möjlig och önskvärd?

– Bra! Då har du läst direktiven på samma sätt som jag har gjort. Å ena sidan står det att vi ska komma fram till om det finns ett behov av tvingande lagstiftning. Å andra sidan verkar det som att man i direktiven hela tiden utgår från att vi ska föreslå just det. Så det spretar åt två håll.

Så vad blir det?

– Vi ska ha expertgruppsmöte imorgon (läs fredag) då ska vi diskutera just tolkning av direktiven. Men det lutar väl åt att man vill ha en lag för detta. Men samtidigt finns det redan en mängd initiativ som redan kommit till på en mängd platser.

Ja, och från de inblandade framhålls just frivilligheten som en framgångsfaktor.

– Ja, det stämmer. Det vi hittills tyckt varit svårt är att om, och jag säger om, vi kommer med ett förslag på lagstiftning så är det viktigt att den inte stör de pågående projekt som idag finns. Det skulle riskera att entusiasmen försvinner ut projekten. Så det skulle i sådana fall handla om att lagstifta med en väldigt lätt och försiktig hand. Vilket blir en av de stora utmaningarna.

Spretigheten behöver inte vara av ondo.

Under hösten har utredningsgruppen träffat flera av de platssamverkansprojekt som idag redan pågår.

– Det har varit ett mycket gediget kartläggningsarbete. Så vi har en bra bild av det som idag finns. Intressant att notera att det är en rätt spretig bild, det ser väldigt olika ut på olika håll, säger Olle Lundin.

Är det inriktningen på själva samarbetet som spretar? Eller vad?

– Nä, själva inriktningen skulle jag nog säga är ganska klar. I regel är det just otrygghetsfaktorn som har initierat samarbetena. Men det kan skilja mycket vilka som ingår, hur det finansieras och under vilken rättslig form man samverkar – ibland har man bildat ideella föreningar, ibland är det mer löst sammansatt. Men den spretigheten behöver inte vara av ondo. Snarare har man i regel konstruerat en lösning utifrån de behov som finns på just den platsen.

Om vi hoppar tillbaka till lagkrav på obligatorisk anslutning, finns det idag något lagrum för det?

– Nu föregriper vi utredningen. Men om vi spekulerar i att vi landar i en obligatorisk lagstiftning så finns det idag inga rättsregler som kan tvinga in en exempelvis en fastighetsägare i ett sådant samarbete.

Andra åtgärder som bidrar till ökad trygghet – där finns det redan en rad saker, alltifrån visitationszoner till ökad kontroll av folkbokföring. Vad finns mer för möjliga idéer?

– Där har vi inte kommit så långt. Men det handlar mer om att vi ska göra en kunskapsöversikt över exempelvis hur man kan utforma en plats, med belysning och hur man bygger, så att det skapar trygghet. Så där behöver utredningen inte uppfinna hjulet på nytt.

Ganska precis ett år har man nu på sig att formulera förslag – och som sagt först definiera vad det egentligen är man ska utreda. Den 17 januari 2025 är slutdatum för utredningen.

Olle Lundin är även expert för Europarådets övervakning av den kommunala självstyrelsen och adjungerad ledamot i Kammarrätten i Stockholm. Han satt med som expert i den senaste kommunallagsutredningen och i den pågående utredningen om en ny förköpslag.