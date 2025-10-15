Efter att ha utsett vilka som ska peka ut riktningen för det närmaste året (här läser du en intervju med Fastighetsägarnas nya ordförande Pia Sandvik) var det dags för fullmäktigemöte att försöka sondera den terräng man har att navigera i.

En ny spelplan eller bara en utdragen lågkonjunktur? var frågan som skulle besvaras. Och det korta svaret är: förmodligen både och, med betoning på det första.

Christina Nyman, chefekonom Handelsbanken målade upp ett scenario där ekonomin kommer att bli gradvis bättre när osäkerheten avtar. Då ser hon hur svenska hushåll kommer att vara rustade för att driva högre tillväxt. Och med stöd av den ekonomiska politiken finns det utrymme för både konsumtion och sparande.

– Faktiskt ser det lite bättre ut än i omvärlden i övrigt. Att återhämtningen inte kommer ske lika snabbt som vid tidigare kriser beror på att återhämtningen främst är konsumtionsdriven då exporten fortsatt haltar, sa Christina Nyman.

Mikaela Bolin, makroanalytiker SKR, påminde dock om att även om ” vi sakta kravlar oss upp ur gropen” så kommer det inte vara samma mark vi beträder. Det blir en ny ekonomisk spelplan där, även om inflationen avtagit, prisnivåerna är fortsatt höga och räntorna ligger betydligt högre än för bara några år sedan.

– Vi går inte tillbaka till 2019, konstaterade Mikaela Bolin

Men framför allt är det den förändrade demografin, med allt färre barn och en kraftigt ökad grupp äldre, som kommer att kräva anpassning, poängterade Mikaela Bolin.

Det kommer inte att vara någon annan som löser vakanserna.

Ingela Lindh, som just lämnat posten som ordförande i Fastighetsägarna Sverige, konstaterade att det var helt nya frågor som dök upp på sista mötet i styrelsen.

– Normalt sett pratar vi nästan enbart om hyresförhandlingar och bostadsbyggande. Nuu pratade vi om betalningsförmåga och betalningsvilja. Vi kan konstatera att det är få som har råd att bo i våra nyproducerade hyresrätter. Det kommer att vara en utmaning att förklara för politiken, sa Ingela Lindh.

Hon tog också fasta på hur Christina Nyman visat att de demografiska utmaningarna slår väldigt olika i olika regioner. För fastighetsbranschen med höga vakanstal på vissa orter som effekt.

– Någon måste trots allt fortsätta att äga dessa fastigheter, även i kommuner som inte klarar att får befolkningstillväxt. Nu pratar man mycket om att vi ska ha en bostadspolitik för de hemlösa, Jag skulle säga att vi behöver en politik för vanliga människor som ska kunna fortsätta jobba i de här kommunerna, sa Ingela Lindh.

Även Andreas Ivarsson, projekt- och utvecklingschef samt vice vd på Wihlborgs, betonade även han vikten av att förstå de regionala skillnaderna. Inte minst la han vikt på att förstå villkoren i den sydliga region där han är verksam.

– Det visar hur viktigt det är att vara på rätt plats. Marknaden såg inte lika ut överallt när det var ett problem att folk inte ville komma till kontoren. Tittade man på Skåne så fanns det visserligen utmaningar med arbetslöshet. Men i Danmark var det betydligt lägre. Det gäller att se den lite större bilden, sa Andreas Ivarsson.

Så också när branschen nu behöver hitta lösningar på nya problem, menade han.

– Det kommer inte att vara någon annan som löser vakanserna åt ett fastighetsbolag.

Andreas Ivarsson tyckte att det låter så ibland när det riktas krav mot politiken.

– Däremot ser jag ett stort behov av att vi driver på och försöker påverka i infrastrukturfrågor. Ta Fehmarn Bält med gigantiska investeringar på den andra sidan, och så tar vi inte hand om möjligheterna det ger på den svenska sidan.