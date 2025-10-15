Vd Diligentia, chef för SEB:s fastighetsinvesteringar, vd Fabege och senast vd Stockholmshem – den senaste raden av styrelseordföranden i Fastighetsägarna Sverige har alla varit operativt verksamma på olika positioner i fastighetsbranschen. En tradition som bryts när Pia Sandvik, vd för Teknikföretagen, nu tar över ordförandeklubban från Ingela Lindh.

– Jag har varit styrelseledamot i Humlegården och Akademiska hus. Så viss erfarenhet har jag, säger Pia Sandvik.

Men om syftet är att markera en ny riktning får vara osagt. När fastighetstidningen möter Pia Sandvik har valberedningen ännu inte delat sin motivering. Så frågan får gå till kandidaten själv (vid intervjun har hon ännu ej blivit vald).

– Jag har heller inte sett någon motivering, så jag får utgå från vad jag tror. Jag har lång erfarenhet av styrelsearbete såväl som ledamot som ordförande. Jag verkar och har verkat i strukturer av likartad karaktär. Teknikföretagen är ju också en medlemsorganisation, där verkar vi för 4 500 medlemsföretag som är både stora och små, som finns i hela Sverige och som ska vara konkurrenskraftiga.

En annan strukturell likhet med Fastighetsägarna hittar Pia Sandvik i det tidigare uppdraget som vd för Länsförsäkringar Jämtland.

Det handlar om lyhördhet, öppna processer och tydlighet i beslutsvägar

– Länsförsäkringsgruppen är en organisation uppdelad i regioner där det mesta av själva affären sker. Även där är uppdraget på gemensam nivå att stötta regionerna och verka för helheten. Jag brukar likna det vid en upp- och nervänd pyramid där det är viktigt att förstå att beslutskraften och mandatet finns i de regionala strukturerna. Och när det handlar om att förstå komplexa strukturer och organisationer, så har jag också varit rektor vid Luleå tekniska universitet. Universitet har en egen logik vad gäller ledarskap och organisering. Det viktiga är att det är beslutsstrukturer som förutsätter stark involvering och förankring. Då behövs gedigna processer som prioriterar vilka frågor som är de viktigaste och hur dessa ska hanteras. Det handlar om lyhördhet, öppna processer och tydlighet i beslutsvägar.

Vilka frågor ser du själv som mest spännande att vara med och driva?

– Jag tror att mycket kommer att hända inom teknologiutvecklingen med digitala lösningar för att till exempel optimera och säkerställa effektiv energianvändning, automatisera fastighetsförvaltning och optimera drift och underhåll. I ett lite större perspektiv kan man ju redan se hur fastighetsbolag verkligen är med och bygger hela stadsdelar och driver samhällsutveckling. Rollen som samhällsbyggare tror jag kommer bli allt viktigare.

Det talas inte sällan om att digitaliseringen går alltför långsamt i fastighetssektorn. Utifrån ditt perspektiv, hur ser du på den saken?

– Det som driver utveckling kan vara att någon upptäcker något banbrytande eller att tillämpningen tar fart inom en bransch för ökad kundnytta, effektivitet eller förändrade affärsmodeller. Vi är ett teknologiskt välutvecklat digitaliserat land och tillämpningarna är på gång.

Men du ser en potential där?

– Ja, men jag är ju inte vald än. Det hör till de frågor jag behöver sätt mig in i för att förstå vad som är viktigt för branschen. Det är ju inget jag ska komma och pådyvla någon. Men förhoppningsvis kan jag bidra med perspektiv.

En förmodligen mer brådskande fråga är hyresförhandlingarna, som den senaste tiden haltat betänkligt. Inte sällan pekar de inblandade på hur arbetsmarknadens parter har betydligt bättre flyt. Även om Pia Sandvik inte har varit med ända sen industriavtalet tecknades 1997 är hon väl insatt i processerna.

– Det är viktigt att inse att huvuddelen av tiden är våra fackliga motparter våra medparter. Vi har ett gemensamt intresse av att vår industri är konkurrenskraftig. Därför driver vi (arbetsgivare och fack) gemensamma frågor tillsammans. Frågor som är viktiga för industrins fortsatta utvecklig såsom kompetensförsörjning, energiförsörjning, effektivare tillståndsprocesser och ökade satsningar på forskning och utveckling. Vi är givetvis medvetna om våra respektive roller. Det finns en ömsesidig respekt för när vi har olika intressen och därför tycker olika. Men hela tiden sker det utifrån att vi måste komma överens, annars får det negativa konsekvenser för hela den svenska arbetsmarknaden.

Ser du möjligheter att nå dit även för hyresmarknadens parter?

– Vi måste åtminstone försöka. Det finns ju ett tydligt intresse hos båda parter att hitta vägar fram. Vi har tillsammans ett stort ansvar för att bostadsmarknaden ska fungera.

Den enskilt viktigaste frågan för våra medlemsföretag är kompetensförsörjningen

Vad har du för eget intresse i att man lyckas? Hur bor du själv?

– I bostadsrätt.

Vilka frågor är viktigast just nu i ditt huvuduppdrag som vd för Teknikföretagen?

– Att stärka svensk industris konkurrenskraft. Och där finns det saker vi tycker är klart bekymmersamma. Det var beklagligt att regeringens budget hade så litet reformutrymme. Det är problematiskt att vi investerar mycket på forskning och utveckling, men inte får ut motsvarande i produktivitet. Det beror delvis på att det inte görs tillräckliga satsningar på de vissa grundförutsättningar saknas såsom kompetensförsörjning, infrastruktur dvs väga, järnväg, 5G och en stabil energiförsörjning. Investeringar som saknas i årets budget och nu ser vi inte heller ut att kunna nå en energiöverenskommelse. Men den enskilt viktigaste frågan för våra medlemsföretag är kompetensförsörjning.

Energi och kompetensförsörjning är problem även för fastighetsbranschen, vad kan du ta med dig?

– Jag behöver såklart lära mig hur frågorna ser ut i fastighetsbranschen. Men jag kan se hur det blivit allt viktigare att vara en medspelare i dessa frågor. Där har vi ju exempelvis initiativet Industrikraft, som ägs av svenska industriföretag och där man är beredda att investera i kärnkraft om staten tar sin del av risken. Man kan vara frustrerad över att saker och ting inte händer, men då har man också ett ansvar för att vara med och driva på.

Om någon ändå tvivlar på att du har tillräcklig erfarenhet från just fastighetsbransch?

– De rena fastighetsfrågorna finns det väl många i styrelsen och i de regionala styrelserna som kan? Eftersom valberedningen nominerat mig så är det kanske för att jag kan bidra med andra perspektiv. Och jag är inte prestigefull, har ett starkt driv, får saker att hända, men jag är också mycket lyhörd och samverkansinriktad.