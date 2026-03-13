Det är bevisligen en obekväm roll som Moderaterna och finansminister Elisabeth Svantesson hamnat i. Som ett uttalat bilvänligt parti ställs man till svars av Socialdemokraterna för att inte göra tillräckligt i frågan om moms på p-platser.

Bakgrunden är Skatteverkets beslut att införa en moms den första oktober i linje med mervärdesskattedirektivet i EU. Skatteverkets jurister anser att man inte har något val, men välkomnar utredningar som kan visa på andra alternativ.

Det var i november förra året som finansminister Elisabeth Svantesson lovade att en utredning ska tillsättas.Under en interpellationsdebatt, idag fredag, med Marie Olsson, S, stod det klart att en sådan utredning ännu inte tillsatts – och att det ännu inte finns några direktiv.

– Både finansministern och moderata riksdagsledamöter har gjort utspel i sociala medier, precis som finansministern säger här i kammaren också, om att den här parkeringsmomsen ska stoppas. Trots det så är inte utredningen tillsatt än. Det kan ju inte vara så att finansministern säger en sak här i kammaren och en annan sak på sociala medier, sade Marie Olsson.

Enligt Marie Olsson har budskapet från finansministern varit att det kommer ett svar efter den 1 oktober.

– Det är så dags då, när redan fastighetsägare och bostadsrättsföreningar tvingats införa en ny administration för detta. Några är inte ens momsregistrerade idag. Min fråga till ministern är varför detta inte är en prioriterad fråga och varför man inte tillsatts en snabbutredning, sade Marie Olsson.

På den frågan fick hon inget svar. Elisabeth Svantesson bedyrade flera gånger att regeringen ska göra ”allt vad vi kan” för att ändra lagstiftningen. Och att det ”orimligt” att en miljon bilister drabbas.

– Kommer utredningen fram till att det av någon anledning inte går att ändra Skatteverkets beslut så kommer vi självklart se till att de som påverkas av detta inte får de konsekvenserna som det skulle kunna ha utifrån Skatteverkets nya tolkning av den här lagstiftningen, sade Elisabeth Svantesson.

Exakt hur en sådan konstruktion skulle se ut gick hon inte in på.

Eftersom det är valår passade Marie Olsson på att göra det till en valfråga.

– I september är det val. Då kan vi vända den här utvecklingen och se till att leverera i tid, inte efter införandet, inte i efterhand, i frågor som är viktiga för så många människor. Vanligt folk förtjänar bättre och Sverige behöver verkligen en ny inriktning, sa Marie Olsson.

Vilket förstås tog skruv hos finansministern.

– Man kan känna sig lugn med att om vi får fortsätta regera fyra år till så vet man att vi kommer ta ansvar för den här frågan och utfallet. Det är lite mer tveksamt kanske med de fyra partierna på andra sidan i just den här frågan, svarade Svantesson.

Ulrika Hansson, skattejurist hos Fastighetsägarna är besviken över att regeringen fortfarande inte börjat utreda.

– Det har gått för lång tid. Jag tycker det är märkligt att man inte kan få fram ett besked i en ganska okomplicerad skattefråga, det är ju inte en ny stor skattereform som ska fram, säger Ulrika Hansson.

Hon anser att det finns utrymme i lagstiftningen som talar emot den tolkning som Skatteverket gör och det inte är så svårt för regeringen att sätta ner foten.

– EU-rätten medger definitivt att parkering som används av de boende kan vara momsfri, och det kan regeringen också tycka. Vi har fått in svar från åtta medlemsstater i EU (Finland, Danmark, Tyskland, Frankrike, Spanien, Portugal, Nederländerna, Österrike) samt Norge, och det är bara Österrike som beskattar, övriga har undantag, säger Ulrika Hansson.

En konsekvens är dels den administrativa bördan som läggs på fastighetsägare, och en osäkerhet hos företag som sitter med avtal för parkeringsplatser som måste sägas upp och omförhandlas.

– Annars bryter man mot den civilrättsliga lagstiftningen, säger Ulrika Hansson.

Hur ska då fastighetsägare och bostadsrättsföreningar agera om det inte blir en ändring innan den första oktober?

– Finansministern har idag bekräftat att regeringen tillsätter en utredning och att regeringen ”kommer att se till att bilägare inte kommer att drabbas den 1 oktober”. Vi måste lita på att finansministern ser till att förtydliga i lagen att moms inte ska tas ut på sådan parkering som idag är momsfri. Något annat vore oerhört olyckligt och vilseledande för alla som berörs – företagen och hyresgästerna.