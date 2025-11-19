Det är i ett svar på ett inlägg från Fastighetsägarna och Sveriges Allmännytta på DI debatt som man från Skatteverkets sida välkomnar en prövning av det egna ställningstagandet den 30 september 2025 som innebär att moms ska tas ut vid uthyrning av parkeringsplatser. Man skriver ”att det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att vi får ett prejudikat som klargör hur frågan ska bedömas.”

En stor del av inlägget går ut på att förklara varför man kom fram till beslutat, och att man inte kunde göra mycket annat. I korthet: Den svenska mervärdesskattelagen (2023:200) bygger på mervärdesskattedirektivet (2006/112/EG). Detta ska tolkas EU- konformt. EU-domstolen är den yttersta uttolkaren, Skatteverkets uppgift är således att anpassa den svenska rättstillämpningen efter given praxis.

Att finansminister Elisabeth Svantesson (M) i förra veckan deklarerade att hon inte alls vill ha någon moms på parkering och tänker tillsätta en utredning förändrar inget i sak. Det förklarar Pia Gustafsson, enhetschef och Anna Rydebjörk, sektionschef på Skatteverket, när Fastighetstidningen ber dem att utveckla resonemanget.

– Vi har gjort en grundlig genomgång av praxis, där det finns domar från både EU-domstolen och Högsta Förvaltningsdomstolen. Utifrån utvecklingen i domstolarna och den utveckling som har skett i samhället kring hur parkeringstjänster numera erbjuds så blir vår slutsats att parkering idag i regel ska vara momspliktig, säger Pia Gustafsson.

Signalerna från politiken – åtminstone från både moderater och socialdemokrater – är att man är allt annat än nöjd med situationen som uppstått. Något som Pia Gustafsson egentligen bara kan konstatera.

– Vi har nu gjort vår bedömning – och det är just en bedömning. Jag kan i nuläget inte säga något om hur man från finansdepartementet kan agera. De får helt enkelt göra sitt arbete så får vi ser vart det leder, säger Pia Gustafsson.

Det vore bra om frågan blir prövad där utifrån gällande lagstiftning.

Det är tydligt att man i nuläget inte vill binda sig åt något håll, men Anna Rydebjörk påpekar att den svenska momslagen bygger på EU-direktiv. En eventuell ändring i momslagen behöver vara förenlig med EU-rätten. Något som finansdepartementet svårligen på egen hand kan förändra.

– Där får Regeringskansliet titta närmare på vilket utrymme som eventuellt kan finnas. Men vi tolkar den gällande momslagen där huvudregeln är att det ska vara moms på parkering, säger Anna Rydebjörk.

En annan, och kanske troligare väg, är att det sker en överprövning i Högsta förvaltningsdomstolen. Pia Gustafsson och Anna återkommer till att det trots allt är en tolkning som myndigheten gjort. En domstol kan landa i en annan slutsats.

– Det vore bra om frågan blir prövad där utifrån gällande lagstiftning, säger Anna

– Vi har inför vårt besked gjort en konsekvensanalys och haft dialog med olika branschorganisationer som yttrat sig. Så vi har full förståelse för att det påverkar många människor. Men som myndighet är det vår uppgift att tolka de regelverk som finns. Då har vi kommit fram till denna slutsats, säger Pia Gustafsson.

Men hon betonar återigen att man från Skatteverkets sida gärna ser en prövning av parkeringsmoms – en skatt som man inte från något håll egentligen inte verkar vilja ha.