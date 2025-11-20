Möjligen att det inte är med så små överblivna rester av gipsvägg som EU-kommissionär Jessika Roswall (M) tänker sig att Europa ska byggas cirkulärt. Som ansvarig för miljö och cirkulär ekonomi ligger det på henne att driva initiativet New European Bauhaus (NEB). Möjligen att det finns ett visst tvivel i hennes blick när hon inspekterar det hoplappade råa gipsväggen.

– Med NEB är tanken är att det ska gå att bygga hållbart och med återvunnet men samtidigt vackert.

Hon får direkt motfrågan ”vad är vackert?” från konstnären Finn Ahlgren. I forskningsprojekt RE:Purpose, som drivs av Fastighetsägarna tillsammans med ArkDes, Boverket och Riksantikvarieämbetet, är syftet att utveckla innovativa förslag till omvandling och policy. Här har Finn Ahlgren använt allt, verkligen allt, för att testa om det går att skapa en boendemiljö som går att bo i kortare tid. Han menar att det är en utmaning att sätta ihop material som inte alls är tänkt att kunna återmonteras.

– Det jag gör är Haute couture, inte uppskattat av alla. Men man kan backa därifrån. Det finns så mycket att göra. Det här är helt otestad mark, säger Finn Ahlgren.

– Jo, och jag förstår ju att man måste ställa om hjärnan, jag jobbar på det, skrattade Jessika Roswall.

Målet när Fastighetsägarnas hållbarhetsråd bjöd in Jessika Roswall var möjligen inte att helt ställa om hennes tankar om återbruk. Utan att ge en bild av hur den svenska fastighetsbranschen arbetar konkret med cirkulär ekonomi, återbruk och omställning av befintliga byggnader.

Dagen inleddes i Alviks strand där projektet RE:Purpose får ses som avant garde och ett test i den mindre skalan. I det stora handlar det om hur Vasakronans ställt om sina tankar. Från tanken att riva av de karakteristiska ”bananhusen” vid Mälarens strand, till planer för utveckling av hela området där man kombinerar bevarande, ombyggnation och nyproduktion.

– Det handlar om att behålla och bygga om befintliga byggnader. Det kommer alltid vara så att befintliga byggnader vid en viss tidpunkt inte längre lämpar sig för sitt ursprungliga syfte. Då finns der stora miljönyttor i att återanvända så mycket som möjligt i stället för att riva och bygga nytt, vilket fram till nu varit standard i branschen, sa Anna Denell, hållbarhetschef på Vasakronan.

Jessika Roswall diskuterar återbrukets estetik med konstnären Finn Ahlgren.

Hon betonade att omvandlingsprojekt ofta ger kortare ledtider vilket skapar en starkare projektekonomi. Lönsamheten i återbruk var något som Jessika Roswall sa sig gjort en anteckning om. Hon menade att den svenska bygg- och fastighetssektorn kan bidra med just detta. Att med praktiska projekt göra värdefulla inspel i utvecklingen av EU:s cirkulära regelverk.

Vad EU:s roll, och hur mycket olika direktiv kommer styra, när svenska fastighetsbolag vill återbruka är ännu en öppen fråga. Kommissionens arbetar för närvarande med Circular Economy Act inom ramen för Clean Industrial Deal. Det var tydligt att det finns både förhoppningar och farhågor hos fastighetsbolagen, som såg till att få små enskilda pratstunder med EU-kommissionären när tillfälle gavs.

– I Circular Economy Act menar jag att det är viktigt att den del som handlar om återvinning inte bara ska handla om att använda återvunnen råvara, vilket såklart är jättebra. Men man behöver också flytta sig högre upp på stegen, genom att använda redan befintliga byggnader mer effektivt, sa Anna Denell.

En annan fråga hon också lyfte var hur det finns stora möjligheter att skapa mer överkomliga bostäder genom att ta tillvara det befintliga beståndet bättre. Då närmar sig i sådana fall cirkulär ekonomi och återbruk den europeiska bostadspolitiken. Ett för unionen helt nytt politikerområde, där det skickats tydliga signaler att Sverige i möjligaste mål vill låta det fortsatt vara en inhemsk angelägenhet. I den EU-politiska partiledardebatten nyligen sa statsminister Ulf Kristersson att ”bostadsfrågor ligger inte i topp på europeiska rådets agenda och ska inte ligga där heller.”

Finns det då inte en risk att Sverige också hamnar utanför eventuella EU-satsningar på exempelvis konvertering och återbruk?

– Jag förstår att man kan se den risken. Affordable housing är en viktig fråga som kommissionen fått i uppdrag att prioritera. Bostadsfrågan i Europa är under hård press. Men det betyder dock inte att EU inte skulle kunna arbeta med innovationer för att skala upp nya lösningar. Dessutom bestäms mycket av regelverket fortsatt på nationell nivå. Så när det gäller cirkulariteten kan vi utan att påverka nationell, eller för den delen kommunal, lagstiftning faktiskt se till att göra både och, sa Jessika Roswall.

Hos Fabege presenterades återbrukshubben i Solna Business Park, ett 2 000 kvadratmeter stort mellanlager som samlar, dokumenterar och matchar återbrukat material mot kommande projekt.

– Vid hyresgästanpassningar och underhållsprojekt vill vi behålla så mycket av de befintliga strukturerna som möjligt. När nytt material behöver tas in ska det vara cirkulärt och då behöver vi överblick. Det får vi genom återbrukshubben som också hjälper oss att maxa tillgång och efterfrågan, sa Mia Häggström, hållbarhetschef på Fabege.

Hon menade att det idag finns hinder för återbruk, inte minst kring standarder och kvalitetssäkring. Där ser hon att EU kan bidra med regelverk och större tydlighet så att exempelvis en återbrukshubb kan skala upp i större skala.

Även Rikard Silverfur, chef för utveckling och hållbarhet på Fastighetsägarna, pekade på behovet av EU-regler som skapar incitament för cirkulära val, förenklar materialspårning och möjliggör harmoniserade standarder för återbrukat byggmaterial. Men Rikard Silverfur ser en viss riks att annan befintlig lagstiftning, som exempelvis energirenoveringsdirektivet EPBD kan hamna i målkonflikt med cirkulära ambitioner. Mer konkret hur direktivet kan driva fram onödiga renoveringar eller rivningar som står i direkt motsats till ett ökat återbruk.

Men inte heller där hade Jessika Roswall några stora farhågor.

– Nu ligger inte just det på mig utan min kollega bostadskommissionären Dan Jørgensen. Men en av de saker jag jobbar med är förenklingsarbete. Där försöker vi hitta regler som är överlappande, och i vissa fall motsägelsefulla. Det är kommissionens ambition att hitta lösningar där. Jag är medveten om, och försöker ofta lyfta, hur vi behöver använda unionens marknad på ett effektivare sätt. Men då måste vi också vara medveten om att olika länder och regioner har olika förutsättningar och behov. Då är det viktigt att våra regelverk är teknikneutrala och har flexibilitet för de utmaningar som kan komma, sa Jessika Roswall.