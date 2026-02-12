Vad som närmast är att beskriva som ett nödrop hörs nu från Region Stockholm

– Regeringen måste nu inse att bostadskrisen är ett direkt hot mot Stockholm och Sveriges tillväxt. Från regionen tar vi vårt ansvar med till exempel ett regionalt bostadskansli som skapar en gemensam plattform för regionens kommuner och byggaktörer för att tillsammans kunna vända den här negativa trenden och få i gång rörligheten, säger Märta Martin-Granlund (C), klimat-, infrastruktur- och skärgårdsregionråd, Region Stockholm.

Du menar att bostadsmarknaden mer eller mindre upphört att fungera. Är det en rimlig beskrivning? Majoriteten bor ju trots allt ganska bra.

– Det är naturligtvis riktigt. Men det finns en rad uppenbara problem som präglar Stockholms bostadsmarknad, säger Märta Martin-Granlund.

Hon hänvisar till en färsk uppföljning av den regionala utvecklingsplanen, där man konstaterar hur bostadsbrist och inlåsningseffekter på bostadsmarknaden hotar både välfärden och regionens tillväxt.

– Något som jag särskilt reagerat på där är hur en genomsnittlig sjuksköterskelön idag räcker till 34 kvadrat i Stockholm. För 25 år sedan räckte den till 65 kvadrat. Och det är ju inte sjuksköterskelönerna som blivit drastiskt mycket lägre. Det får stora effekter för människorna som arbetar i vår välfärd. De, liksom personal inom exempelvis skola och polis är jätteviktiga för att hela vårt samhälle ska fungera.

Problemen på bostadsmarknaden drabbar alla generationer.

Märta Martin-Granlund lyfter ytterligare en färsk rapport. I ”Bo bra hela livet – utmaningar och möjligheter med äldres boende i Stockholmsregionen” framgår att bostadsproblemet drabbar alla åldersgrupper. Många äldre bor kvar i stora bostäder på grund av att det saknas lämpliga och attraktiva alternativ.

– Problemen på bostadsmarknaden drabbar alla generationer, 60 procent av våra invånare anser sig ha svårt att hitta en bostad som passar deras behov.

Märta Martin-Granlund menar att de problem som präglar dagens bostadsmarknad bromsar rörligheten för alla på bostadsmarknaden, såväl unga som växande familjer.

– Man kan ju säga att sjuksköterskan kan flytta in på de 34 kvadratmetrarna. Men det är inte särskilt lämpligt om man har två barn.

I rapporterna pekas på att nyproduktionen i stor utsträckning riktas mot hushåll som redan är etablerade och har god ekonomi. Märta Martin-Granlund menar att det är problematiskt att en stor del av dagens byggande inte är anpassat till regionens behov.

Men är det främst en byggproblematik?

– Nej, det är större än så. Men vi kan ju se att det faktiskt finns tillgängliga bostäder i Stockholm. Det är ju för att man har byggt annat än det som efterfrågas och som passar plånboken för de som har störst behov av en bostad, säger Märta Martin-Granlund.

Men det är ofrånkomligt att det är dyrt att producera nya bostäder i dagens läge. Märta Martin-Granlund menar att det är en fråga som måste hanteras på nationell nivå.

– Vi måste titta på hur man kan få ner kostnaderna genom regelförenklingar och liknande.

Men den billiga sjuksköterskelägenheten, eller den som är överkomlig för vem som helst såklart, finns ju i det existerande beståndet.

– Absolut. Men nu är vi där vi är med bostadsmarknaden och det finns brist på en viss typ av lägenheter. Då måste vi dels titta på inlåsningseffekter så att vi kan öppna upp marknaden för befintliga bostäder. Men vi måste också se till så att man kan bygga attraktivt, men som samtidigt kan matcha fler plånböcker.

Regeringen har ju redan tagit sig an en del regelförenklingar. Vad mer om du fick önska fritt av bostadsministern?

– Då skulle det vara att man tar ett helhetsgrepp. Detta är inte bara en fråga som ligger hos bostadsministern utan även vad andra departement gör påverkar förutsättningarna på bostadsmarknaden, dels för att kunna bygga, dels förutsättningarna för att kunna köpa.

Frågar man branschen dyker det i regel upp att åtgärda ett dysfunktionellt hyressättningssystem…

– Från Region Stockholm har vi inte uttalat oss i den frågan.

Men som centerpartist?

– Jo, men i detta fall företräder jag regionen.

Förra året bildades ett regionalt bostadskansli, som ska fungera som en gemensam plattform för regionens kommuner och byggaktörer.

Vad har man åstadkommit konkret?

– Bostadskansliet bygger inga bostäder. Men vi samlar kunskap och underlag för att kunna stötta kommunerna i sitt arbete. I ett första skede har man framför allt sammanställt en samlad och bred bild över bostadsmarknaden och skapat nätverk för kommunerna.

I ett sådant nätverk kan man snabbt konstatera att det skiftar stort. Det finns kommuner där man säger att det är färdigbyggt (Lidingö). Något som vare sig Märta Martin-Granlund eller någon annan på Region Stockholm kan rå över.

– Men jag skulle ändå säga att vi adresserar det. Framför allt i den regionala utvecklingsplan som vi nu tar fram. Där kommer det inte längre att finnas att siffersatt mål på bostadsbehovet i varje kommun. Men vi trycker på att det måste vara en bostadsmarknad so matchar behov och efterfrågan utifrån Boverkets prognos. Och det är ju klart att regionen vill att alla kommuner ska hjälpa till att lösa det behov vi ser.