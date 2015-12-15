Efter nästan 90 år av stadsutveckling i Storstockholm vill Einar Mattsson visa sin syn på vad som kännetecknar god arkitektur och vilka egenskaper som utmärker ett ”Einar Mattsson-hus”.

– Långsiktighet och kvalitet finns i vårt DNA, precis som för vår grundare Einar. Vi behöver något som tydligt och inspirerande sammanfattar vår filosofi kring design och funktion och visar den röda tråden i våra projekt, säger Peter Svensson, vd för Einar Mattsson Projekt AB och Einar Mattsson Byggnads AB.

Han förklarar att programmet, som finns både digitalt och i tryckt form, även ska fungera som ett stöd i samarbetet med arkitekter, leverantörer, politiker och andra aktörer. Tanken är dessutom att det ska vara ett levande dokument som utvecklas över tid, i takt med nya regelverk, klimatkrav och andra förändringar.

Affärsutvecklingschef, Li Cederwall Frizzo, använder redan programmet i sitt dagliga arbete. Hon menar att det på ett överskådligt sätt visar Einar Mattssons vision och kärnvärden.

– Jag brukar skämtsamt kalla det en ”bevisbok”. Den visar att vi levererar det vi lovat och bygger det vi ritar. Ett syfte är såklart att det ska stärka vår position på Stockholms fastighetsmarknad, säger hon.