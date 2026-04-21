I spåren av Sveriges Nato-medlemskap och ett mer långsiktigt förstärkt europeiskt försvar har Karlskoga fått en mer framskjuten roll i svensk försvarsindustri. För orten innebär det ett starkare investerings- och expansionsläge, med tydliga positiva följdeffekter på den lokala och regionala fastighetsmarknaden.

Svefas Fastighetsindex: Karlskoga kommun rankad trea i Örebros län Svefas Fastighetsindex tas fram för att ge underlag för investeringsbeslut. Indexet baseras på kommunstatistik, investeringsdata och Svefas egna bedömningar och nyckeltal.

I relation till kommunens storlek har Karlskoga en ovanligt hög andel försvarsrelaterad verksamhet. Även om större kommuner har fler anställda i absoluta tal, väger försvarsindustrin särskilt tungt i det lokala näringslivet. Det gör att utvecklingen inom sektorn får stort genomslag på lokal arbetsmarknad, investeringar och efterfrågan på lokaler.

Snabbanalys: Så bedömer Svefa möjligheter i respektive segment Lager/Logistik Starkt strukturellt efterfrågetryck kopplat till försvarsproduktion och leverantörsled. Begränsat utbud av moderna ytor stödjer hyresnivåerna. Kontor Ökat behov av tekniska utvecklings- och administrationsmiljöer i Karlskoga och Karlstad. Stabil hyresutveckling för ändamålsenliga lokaler. Handel Utvecklas i huvudsak i linje med befolkningsutvecklingen, med viss indirekt stimulans av ökad sysselsättning. Bostäder Industrins expansion och militär återetablering stärker bostadsefterfrågan i Karlskoga, Kristinehamn och Karlstad, särskilt hyresrätter i centrala och pendlingsnära lägen. Trendpilarna representerar Svefas bedömning av segmentets förväntade utveckling under det kommande året.



Ortens näringsliv präglas bland annat av internationellt verksamma bolag som Saab Dynamics och BAE Systems Bofors med starka positioner inom avancerad försvarsteknik, vapensystem och ammunition. Den ökade orderingången inom sektorn har bidragit till investeringar i produktion, testmiljöer och teknikutveckling, samtidigt som personalstyrkorna successivt expanderar.

För fastighetsmarknaden har det främst stärkt efterfrågan på verksamhetsanpassade industri- och kontorslokaler, ofta med hög teknisk standard, särskilda säkerhetskrav, omfattande hyresgästanpassningar och relativt långa avtal. Tillsammans bidrar dessa faktorer till stabila kassaflöden och låg vakansrisk för fastighetsägare.

Vakansgraden syftar till den bedömda långsiktiga ekonomiska vakansen i Karlskoga inom respektive segment.

Samtidigt innebär den höga andelen försvarsrelaterad verksamhet en risk. Karlskogas marknad är mindre diversifierad än i större regionala orter, vilket gör utvecklingen mer beroende av fortsatt hög aktivitet i försvarsindustrin. I nuvarande omvärldsläge framstår beroendet dock snarare som ett stöd för marknaden än som en svaghet. De politiska åtagandena kring försvarsförmåga och beredskap sträcker sig över flera budgetcykler, vilket minskar risken för en abrupt försvagning av efterfrågan, även om risken på sikt kvarstår.





Utvecklingen genererar samtidigt tydliga regionala spridningseffekter. Saab har beslutat att etablera verksamhet i Karlstad, i nya lokaler som byggs av Bröderna Wingefors-koncernen. Även BAE Systems har under senare år hyrt lokaler i Karlstad. Detta indikerar att kapacitetsutbyggnaden sker i ett regionalt ekosystem där Karlstad fungerar som komplement i form av kontor, teknikutveckling och kompetensförsörjning.

I Kristinehamn stärker återetableringen av A9-regementet den militära närvaron och bidrar till ökad bostads- och serviceefterfrågan. Även Örebro påverkas indirekt genom leverantörsled och arbetsmarknadspendling. Sammantaget förstärks arbetsmarknadsregionen i norra och östra Vänernområdet.



Transaktionsmarknaden i Karlskoga är fortsatt begränsad i volym, men mer specialiserade objekt med tydlig koppling till försvarsindustrin bedöms ha bättre förutsättningar än bredare kommersiella produkter. Det gäller särskilt fastigheter med långa hyresavtal, hög grad av anpassning och hyresgäster med stark kreditprofil.

Sammantaget har Karlskoga stärkta fastighetsmarknadsförutsättningar, särskilt inom verksamhetslokaler. Det som gör orten intressant är inte marknadens bredd, utan att ett expansivt industrikluster får tydligt genomslag både lokalt och regionalt.



Pär Höijer, auktoriserad värderare, på Svefa

