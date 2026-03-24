Det är sjunde året i rad som Castellum låtit göra en kontorsenkät för att pejla av trenderna i Sverige, Danmark och Finland. I årets undersökning har totalt 3 999 kontorsarbetare över 18 år medverkat.

Tydligt är att kontorspersonalen uppskattar att gå till sina arbetsplatser och 9 av 10 är nöjda med sin arbetsplats. Många har med hybridarbetet valt att arbeta hemifrån men trenden tycks vara en liten återgång till kontoret – snittet är 3,3 dagar på sin arbetsplats. De som trivs med sin arbetsmiljö är på kontoret i snitt 3,60 dagar, medan de som trivs mycket dåligt bara är där 2,70 dagar.

Vad är det då som lockar folk att åka in till jobbet om nu inte cheferna kräver det? Helt klart är det samvaron med kollegorna som har störst betydelse (89 procent).

I ett panelsamtal hos Castellum konstaterade Tomas Wanselius vd på it-bolaget Advania Sverige.

– Under pandemin var många psykiskt deprimerade för att man satt hemma. Det är tillsammans som man kollegialt kan hjälpa varandra. Frågan: ’hur mår du? är nästan helt omöjlig att göra digitalt.

Samvaro på jobbet i all ära, men även behov att kunna jobba i lugn och ro lyfts fram i enkäten. Kontorsutvecklarna som arbetade fram aktivitetskontoren som framtidens arbetsplats får idag dåliga recensioner av användarna. Bara 21 procent uppskattar att jobba utan egen plats och det är över åren en nedåtgående trend. De som jobbar aktivitetsbaserat är på kontoret färre dagar i veckan än de som har eget skrivbord eller rum.

Fler än hälften svarar att man vill ha ett eget rum. Men är man kontorsanställd i Stockholm erbjuds det bara till 33 procent av de tillfrågade. Inte helt oväntat är det äldre som uppskattar det egna rummet mer än yngre. Generationsskillnaderna märks även att yngre generationer i högre grad värderar miljö, estetik och inte minst flexibilitet – en arbetsgivare som inte erbjuder distansarbete går bort om man får välja.

Tysta zoner är något som efterfrågas. Och fokusrum, telefonbås och andra avskilda ytor för koncentrerat arbete. Finns inte det riskerar kontoret att förlora konkurrensen mot hemmets lugna vrå.

Gym, bra kaffe och uteplats är sådant som uppmuntrar. Men kanske är en kontorshund det som verkligen ökar trivseln – hela 74 procent är positiva eller neutrala till jyckar på kontoret.

Det finns studier som visar att fysisk kontakt med hund minskar stress under arbetsdagen hos de anställda som tog med sig hunden – men effekten smittade av sig även på kollegor utan hund. Umgås med hund sänker kortisol- och insulinnivåer, minskar blodtrycket och frigör oxytocin. Men det gäller förstås inte hos hundrädda gillar eller allergiska.