Osäkerheten är stor hur kriget i Mellanöstern kommer att påverka energipriserna framöver. Beroende på vilka uttalanden som görs av Donald Trump eller av iranska ledare pendlar såväl börs som oljepriser upp och ner hela tiden.

Regeringen passar därför på att kan man säga dela ut lite tidigt valfläsk i form av lägre bränsleskatt som leder till ett pris på bensin vid pump blir 1 krona lägre och 40 öre billigare för diesel. Sänkningen kommer göras i samband med vårpropositionen som läggs fram om några veckor. Dessutom ett elstöd för att till viss del kompensera för de höga elpriserna under januari och februari. De pengarna ska betalas ut i mitten av juni.

[ Annons ]

Exakt hur regeringen räknat fram och hur elstödet är utformat är i skrivandes stund oklart. Men det som sagts är att stödet ska baseras på användning av el och även gas under januari-februari. Stödet uppgår till totalt 3,4 miljarder kronor och betalas ut i mitten av juni utan att man behöver ansöka om det. De exempel som energiminster Ebba Busch presenterade under pressträffen är cirka1 100 kr i norra Sverige, 1 660 kr i Stockholm, 1 850 kr i Skåne.

Kanske inte så mycket pengar med tanke på att en årlig elkostnad för en villa som förbrukar 10 000 kWh är runt 30 000 kronor.

Det finns sedan tidigare ett högkostnadsskydd som trädde i kraft 1 november 2025, där kompensation ges om månadsgenomsnittet överstiger ca 1,50 kr/kWh. Men dessa nivåer har inte nåtts till och inga utbetalningar är gjorda.

Vinnarna i dessa sänkningar är förstås villaägare med bil. Det utgår inget stöd till företag vilket innebär att bostadsbolagens gemensamhetsel inte får någon kompensation. Hushåll i flerbostadshus kan möjligen få en del för sin egen elförbrukning.

Sveriges Allmännytta ser en tydlig risk att åtgärderna återigen inte når alla hushåll.

– Vi hör att fokus ligger på hushåll som individer, men då finns en uppenbar risk att miljontals hyresgäster hamnar utanför. Det har vi sett tidigare, och det får inte upprepas, säger Björn Berggren, energiexpert på Sveriges Allmännytta i en kommentar.

– Sveriges Allmännytta understryker att ett stöd till hushåll innebär att boende som i hyresrätt och bostadsrätt sannolikt blir utan stöd. Man efterlyser nu tydliga besked om hur regeringens åtgärder ska nå även hyresgäster och bostadsföretag.



Även Fastighetsägarna vill veta hur regeringen avser rikta stöden

– Hushåll återfinns i villor, bostadsrätt och i hyresrätt. Vi kan inte se att det finns godtagbara skäl att medvetet exkludera vissa hushåll från stöd. Vi gör inte skillnad på hushåll och hushåll. Det borde inte regeringen heller göra, säger Rikard Silverfur, chef Utveckling & Hållbarhet hos Fastighetsägarna.