Med Socialdemokraternas Plan för Sverige som presenterades idag kan man säga att valrörelsen startat på allvar. Med sina fyra tunga namn, Magdalena Andersson, Mikael Damberg, Lena Hallengren och Teresa Carvalho på podiet lade man fram de frågor som S kommer trycka på: tillväxt, få ner arbetslösheten, sjukvård, skola och så inte minst kampen mot brottslighet.

– Nu är det vanligt folks tur och mer pengar i plånboken, vi ska tillbaka till våra rötter, förbättra vardagen för hårt arbetande människor, sade Magdalena Andersson.

Bostäder nämndes en gång i presentationen då Mikael Damberg konstaterade att ”hyrorna fortsätter uppåt”. Så hur viktig är egentligen bostadspolitiken för Sveriges största parti?

Vi ringer upp Joakim Järrebring, som sitter i Civilutskottet med ansvar för bostadspolitiken.

– Jag är väl ändå rätt nöjd med att vi har med fler bostäder som en del i ny tillväxtplan för Sverige. Men visst är det så att bostadspolitik inte blir den valfråga som jag tycker den förtjänar. Men jag kommer att göra vad jag kan för att sätta den på dagordningen.

Vad blir då de mest prioriterade frågorna som du vill att partiet ska lyfta?

– Att det behövs en statlig nationell bostadsförsörjningsplan – det är vår huvudpoäng. Det handlar om både finansiering så vi kan se till att kalkylerna blir bättre till att bygga bostäder som fler kan hyra, och att stärka folks betalningsförmåga.

Det låter som du får jobba hårt för att lyfta upp detta?

– Ja, det kommer jag att få göra, och frågan är om jag lyckas sätta den så högt på dagordningen – det finns många andra frågor som kanske det blir mer fokus på, säger Joakim Järrebring.