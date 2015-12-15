Nyheten om att grundaren och storägaren Erik Selin lämnar vd-stolen i sitt bolag Balder slog väl ner lite som en bomb. Erik Selin är så starkt förknippad med Balder.

Sharam Rahi berättar att även han blev överraskad av beslutet.

– Jag åkte hem till Erik för att han ville prata. Inte för att det är ovanligt, det gör jag då och då. Men när han berättade att han planerade att sluta som vd var det som att jag först inte trodde på det. Jag visste att hans pappa hade gått bort och att det tagit hårt på honom, men tänkte att vi kan tala vidare när det lugnat ner sig, säger Sharam Rahi till Fastighetstidningen.

Men Sharam konstaterade att kollegan hade tänkt igenom det. Erik Selin, 58 år gammal, ville ha tid över till andra saker i livet. ”Bättre att tänka till för tidigt än för sent”, som han säger i en intervju till DI.

Jag är i grund och botten en helt vanlig pojke och kunde som 14-åring förstås inte drömma om att sitta på den här positionen

Att Sharam Rahi, nu vice-vd, tar över bolagets styre är helt i linje med hur samarbetet mellan honom och Erik Selin utvecklats under de 25 år som Rahi arbetat i bolaget. Den dagliga operativa driften och utvecklingen av bolagets olika kontor i landet har legat på vice-vd under lång tid.

– På personalmötet i dag sa jag till mina medarbetare att inga dramatiska förändringar kommer att göras, och att jag känner mig trygg när bytet av vd görs, säger Sharam Rahi

Kommer det inte vara lite läskigt att leda detta stora bolag?

– Jo, det är ju inte efter vem som helst man tar över. Men som tur är har vi känt varandra i trettio år och jobbat ihop i 25 av de åren. Så det är ju inte ett nytt jobb jag går till.

Det är en lång resa Sharam Rahi gjort sedan han och hans familj kom från Iran till en flyktingförläggning i Kramfors 1987.

– Jag är i grund och botten en helt vanlig pojke och kunde då som 14-åring förstås inte drömma om att sitta på den här positionen, så jag är oerhört ödmjuk och tacksam för den här möjligheten.

Det är också ett bevis på att man kan jobba sig upp i näringslivet utan att ha gått på Handelshögskolan

Han hoppade av gymnasiet och har egentligen enbart slutförd grundskola på sitt akademiska cv.

– Det hade ju förstås inte räckt för att få jobb som vd på Balder. Men det är också ett bevis på att man kan jobba sig upp i näringslivet utan att ha gått på Handelshögskolan. Med drivkraft, hårt arbete och inte minst rätt kontakter och lite tur kan det ju gå bra, säger Sharam Rahi.

Erik Selin träffade Sharam på ett café i Göteborg som han då drev tillsammans med sin bror och mamma.

– Erik hade ägt fastigheten och var inne för att jag skulle ta över kontraktet på lokalen. Vi hittade varandra direkt eftersom vi båda är intresserade av att göra affärer, och på den vägen är det, säger Sharam Rahi.