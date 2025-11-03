Kochska huset som ligger på Kyrkogatan mitt emot Domkyrkan är kanske mer känt som ”Josephssonshuset” bland göteborgarna. Huset byggdes på 1820-talet av handelsmannen Hans Christian Koch, då som värdshus, vinkällare och bostad. Hundra år senare togs fastigheten över av Carl Johan Josephsson, en smålänning som börjat sälja glas i staden och när verksamheten började växa öppnade familjen ett så kallat bosättningsmagasin i det gamla värdshuset.

En verksamhet som pågick ända fram till 2022 då Cervera tog över familjeföretaget. Några år tidigare, 2018, hade Wallenstam förvärvat huset.

– Vi insåg tidigt att det skulle krävas stora restaureringar av fastigheten för att få den i ett skick som fungerar med dagens krav av modernitet och hållbarhet, säger Johan Lord, projektledare hos Wallenstam.

Johan Lord, projektledare Wallenstam

När planerna började konkretiseras för mer än fyra år sedan var utgångspunkten att återskapa det gamla, plocka fram det som dolts i väggar och på fasader. Dels detaljer från det ursprungliga 200 år tillbaka i tiden, dels sådant som fanns i Josephssons magasin 1920. En del material, bland annat har 200 år gammalt tegel har återbrukats.

– Vår ambition var att backa tiden och med hjälp av antikvarier och duktiga hantverkare har vi lyckats skrapa fram delar som täckts och dessutom bygga nya dörrar, foder med mera som är tidstypiska, säger Johan Lord.

Ett av kontoren med lager av tre epoker – 1820, 1920 och nutid

Mycket möda har inte minst lagts på fasaden i tegel som fått tillbaka sin lyster. Översta våningen var i dåligt skick och var täckt i plåtar. Det planet har byggts om och fått en puts som ska likna originalet.

Resultatet är imponerande och Kochska huset är nu nominerad till priset Årets Fasad 2025 i kategorin renovering/restaurering.

Samtliga 2 000 kvadratmeter kommersiell yta är även uthyrda. I bottenvåningen är restaurang Collage som flyttade in hösten 2024. De sista kontorshyresgästerna flyttar in om någon månad.

Något pris för renoveringen vill inte Wallenstam kommunicera.

– Men det är klart att ett omfattande projekt som detta kostat en del, säger Johan Lord.