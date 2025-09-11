Debatten om skiljemannaförfarandet i hyresförhandlingar har den senaste tiden varit het på Bostadspolitik.se.

Detta efter en hovrättsdom som enligt Rikard Ljunggren, vd Fastighetsägarna GFR, i praktiken ger Hyresgästföreningen ett slags veto över när skiljeförfarande får användas. Hyresgästföreningen å sin sida har menat att det snarare är Fastighetsägarna som överutnyttjat skiljedomsavgörande i stället för att förhandla.

Klart är att den aktuella domen kan användas så att Hyresgästföreningen lokalt kan diktera om skiljemän ska användas eller inte. Hyresgästföreningen har å sin sida poängterat att det är en dispositiv lagstiftning, alltså att den bygger på avtal, och att hovrätten därför gjort en korrekt bedömning.

Domen får nog sägas inte vara hel lättolkad.

Kontentan av avgörandet i hovrätten är alltså att även om tvistlösningsklausulen står med i den gemensamma mall för förhandlingsordning som Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen tillsammans tagit fram, så kan Hyresgästföreningen lokalt välja att lokalt stryka det ur en förhandlingsordning.

Det juridiska resonemang som leder fram till denna slutsats är kanske inte är helt lätt att följa.

Hyresnämnden, vars dom bekräftas av Hovrätten, skriver: ”I avtalet har Hyresgästföreningen uttryckt en tydlig önskan att föreningen även regionalt ska medverka till att alla förhandlingsordningar kommer att innefatta en skiljemannaklausul. Det skulle kunna hävdas att Hyresgästföreningen, som formellt är en och samma organisation i hela Sverige, därmed i praktiken har medgett att en sådan klausul införs också i den förhandlingsordning som förevarande tvist handlar om”

Därmed skulle man kunna tro att saken är avgjort. Att Hyresgästföreningen lokalt alltså är skyldiga att hålla sig till skiljemannaklausulen.

Men icke. Slutsatsen blir i stället att ”lokala ombud har behörighet att företräda Hyresgästföreningen på det sätt vederbörande finner lämpligt.” Det är faktiskt inte helt lätt att följa resonemanget till denna slutsats.

Men oavsett ett visst juridiskt gungfly och möjligen en viss oklarhet hur stor praktisk betydelse domen får är debatten het. Intervjuade i Bostadspolitik.se menar politikerna David Josefsson (M) och Mikael Eskilandersson (SD) att lagen är för ny för att utvärderas.

Enligt Rikard Ljunggren var problemen dock kända redan från start, och han vill nu se tydliga lagändringar.

– Fastighetsägare och hyresgäster behöver ett förutsägbart system redan inför 2027 års förhandlingar. Dagens ordning leder till osäkerhet, utdragna processer och retroaktiva hyror, säger han till Bostadspolitik.se.

Fastighetsägarna menar att lösningen ligger i att införa tydliga tidsfrister, krav på motiverade beslut och en lagstadgad rätt att hänskjuta tvister till skiljemän.