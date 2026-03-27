Växjö ligger strategiskt i södra Sverige, vid korsningen mellan Södra stambanan och Kust till kustbanan. Staden har goda vägar och egen flygplats, vilket gör den lättillgänglig. Det har länge varit en fördel för lager, industri och andra verksamheter med höga krav på tillgänglighet. Detta har också format kommunens näringsliv och fastighetsmarknad.

Svefa Fastighetsindex: Växjö kommun rankad etta i Kronobergs län Svefas Fastighetsindex tas fram för att ge underlag för investeringsbeslut. Indexet baseras på kommunstatistik, investeringsdata och Svefas egna bedömningar och nyckeltal.

Snabbanalys: Så bedömer Svefa möjligheter i respektive segment Lager/Logistik Växjös strategiska läge och diversifierade näringsliv borgar för en fortsatt positiv utveckling för segmentet. Kontor Kontorsmarknaden i Växjö präglas av en efterfrågan på företrädesvis moderna och välplanerade lokaler i goda lägen. Handel De större handelsområdena uppvisar fortsatt en stabil utveckling. Under senare år har dock butiksvakanserna i Växjö centrum ökat vilket har lett till ett minskat utbud av butiker i stadskärnan. Bostäder Under de senaste åren har investeringsmarknaden för bostadsfastigheter präglats av en avvaktande hållning och låg transaktionsaktivitet. Det noteras en fortsatt efterfrågan på bostäder men med vissa utmaningar för nyproducerade hyresrätter i stadens ytterlägen. Trendpilarna representerar Svefas bedömning av segmentets förväntade utveckling under det kommande året.

Denna utveckling syns tydligt i Nylanda, Växjös största och nyaste verksamhetsområde, där nya företag etablerar sig kontinuerligt. Området ligger nära Småland Airport och riksvägarna 25 och 30. Nylanda är cirka 140 hektar stort med flexibla detaljplaner och plats för många olika verksamheter –från logistik och industri till kontor, hotell och service.

Nylanda visar tydligt kommunens fokus på verksamhetsmark i kommunikationsnära lägen. Här gjordes också en av Växjös större fastighetstransaktioner under 2025, när Terminalen 2 såldes av Micropower Fastighets AB till Intea för 107 miljoner kronor. Fastigheten omfattar cirka 6 600 kvadratmeter kontor och industrilokaler, med byggrätt för ytterligare 6 000 kvadratmeter.

Transaktionsvolym Växjö kommun

Näringslivet i Växjö är brett och varierat, med industri, logistik och teknik. Större privata arbetsgivare är bland andra Volvo CE, DHL Freight, Visma Spcs och Fortnox. Det ger en bred arbetsmarknad och driver efterfrågan på olika typer av lokaler. Linnéuniversitetet är också centralt för kommunens struktur, genom att bidra till kompetensförsörjning, tjänstesektor och bostadsefterfrågan. Växjögrundade Visma Spcs och Fortnox starka närvaro har dessutom bidragit till kommunens profil inom IT och företagstjänster.

Det som särskiljer Växjö från många andra kommuner är att tillväxten kombineras med en tydlig hållbarhetsprofil. Staden har länge profilerat sig kring träbyggande och ambitionen att bli Europas första moderna trästad. Kommunens årliga Träbyggnadspris för hållbart byggande i trä håller profilen levande. Träbyggandet är därmed både en del av kommunens identitet och en del av den lokala utvecklingen.





Källa: Svefa

Fastighetsmarknaden för kommersiella fastigheter har traditionellt haft låg transaktionsaktivitet men stabil efterfrågan. Industri- och logistiksegmentet har visat motståndskraft även vid svagare marknad, medan kontor och handel varit mer avvaktande. Moderna kontorslokaler har tillkommit under senare år, bland annat genom det nya stations- och kommunhuset. Efterfrågan koncentreras i högre grad till effektiva, moderna lokaler snarare än till äldre bestånd.

Flera större projekt pågår eller planeras. I Bäckaslöv byggs en ny domstolsbyggnad, och området planeras också för en ny simhall som beräknas stå klar 2029. I Arenastaden fortsätter Fortnox sin expansion med tillbyggnad av cirka 7 000 kvadratmeter kontorsyta.

Vakansgraden syftar till den bedömda långsiktiga ekonomiska vakansen i Växjö inom respektive segment. Källa: Svefa



Bostadsutvecklingen är också viktig för marknadsbilden. Växjös varierade näringsliv och växande universitet har skapat behov av fler bostäder och bättre infrastruktur. I Bäckaslöv planeras cirka 1 200 nya bostäder, samtidigt som Arenastaden, Vikaholm och Telestadshöjden successivt byggs ut. Välle Broar är ett exempel på hur bostadsbyggandet kopplas till kommunens träprofil, med planerade bostäder i ett större träbyggnadsprojekt. Det finns dock ökande vakanser på bostadshyresmarknaden för nyproduktion utanför stadens centrala delar.

Sammanfattningsvis präglas Växjö av ett brett näringsliv, fortsatt aktivitet inom industrisegmentet, relativt stabil efterfrågan på moderna kontor samt en bostadsmarknad med utmaningar inom nyproduktion i vissa lägen.

Johanna Artell, auktoriserad fastighetsvärderare, och Lisa Palmquist, fastighetsvärderare på Svefa

