Det var i höstas som Skatteverkets nytolkning av EU-domstolens praxis i frågan om parkeringsuthyrningar slog ned som en bomb. För många fastighetsbolag och bostadsrättsföreningar innebär det att man plötsligt har att hantera moms för de parkeringar som hyrs ut. Ökas administrationen för hyresvärdar och bostadsrättsföreningar – och dyrare parkering för lokalhyresgäster, bostadshyresgäster och bostadsrättshavare.

Finansminister Elisabeth Svantesson har varit tydlig med att man från regeringen ser det som en oönskad effekt. Samtidigt konstaterar hon att de svenska momsreglerna behöver vara förenliga med EU-rätten, vilken säger att uthyrning av parkeringsplatser är skattepliktig för moms. En uthyrning av parkeringsplats är däremot fri från moms om den är en underordnad del av en momsfri lokal- eller bostadsuthyrning.

Nu tillsätts en bokstavsutredning för att se över möjligheterna att ändra lagstiftningen eller på annat sätt neutralisera de ekonomiska konsekvenserna av Skatteverkets nya tolkning.

– Plötsligt höjda kostnader för parkering berör väldigt många människor och kan handla om stora belopp för familjer som är beroende av bilen. Detta när många dessutom har haft det tufft ekonomiskt de senaste åren. Regeringen agerar nu för att stoppa det här. Vi tillsätter en utredning som ska lämna förslag på hur vi kan undvika att vanligt folk drabbas av högre kostnader, genom lagändringar eller andra åtgärder, säger Elisabeth Svantesson.

Ulrika Hansson, skattejurist hos Fastighetsägarna uttryckte nyligen besvikelse över att regeringen tagit tid på sig att börja utreda.

– Det har gått för lång tid. Jag tycker det är märkligt att man inte kan få fram ett besked i en ganska okomplicerad skattefråga, det är ju inte en ny stor skattereform som ska fram, sa Ulrika Hansson.

Av regeringens pressmeddelande framstår det som att man är rätt säkra på att saken ska lösas.

– Ingen ska behöva oroas över oväntade merkostnader eller onödig administration. Med den här utredningen tar vi ett viktigt steg för att skapa stabila och tydliga regler för uthyrning av parkeringsplatser, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson.

Petter Classon, kammarrättslagman, är utsedd till utredare. I uppdraget ligger att: undersöka de rättsliga förutsättningarna för att ändra mervärdesskattelagen så att parkeringsplatser som hyrs ut av hyresvärdar och bostadsrättsföreningar till sina egna hyresgäster och bostadsrättshavare undantas från moms. Menom det inte bedöms möjligt att ändra lagstiftningen, undersöka och föreslå andra sätt att neutralisera de ekonomiska konsekvenserna av Skatteverkets ändrade tillämpning.

– Det är glädjande att regeringen tillsätter en utredning om parkeringsmomsen, men Skatteverkets tillämpning börjar gälla redan den 1 oktober, vilket är tidigare än när utredningen ska vara klar. För våra medlemmar är det här problematiskt. Många har redan lagt stora resurser till följd av Skatteverkets ställningstagande, bland annat genom att förhandla om sina avtal, säger Cathrine Holgersson, vd Sveriges Allmännytta i en kommentar.

Uppdraget ska redovisas senast den 22 december 2026. Det är dock alltså efter att parkeringsmomsen ska vara införd.

– Skatteverket behöver skjuta upp den aviserade tillämpningen i avvaktan på utredningens förslag, menar Cathrine Holgersson.