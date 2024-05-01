Beskedet att Centerpartiet inte längre ställer fri hyressättning i nyproduktion som ett ultimativt krav ska troligen ses i ljuset av hur det riskerar att blockera eventuella regeringsförhandlingar i höst. I en kommentar är Elisabeth Thand Ringqvist tydlig med att partiet fortfarande förespråkar reformen. Beskedet nu är att man vill bjuda in alla partier till samtal om hur grundproblemen på bostadsmarknaden kan lösas.

– Bostadspolitiken behöver breda överenskommelser som håller längre än en mandatperiod. Centerpartiet förespråkar fri hyressättning i nyproduktion. Men vi ställer inte det som villkor för dessa samtal. Om vi kan enas brett om reformer som faktiskt löser problemen, är det viktigare än att driva igenom en enskild fråga. Det är vad kompromissvilja faktiskt innebär, säger Elisabeth Thand Ringqvist.

Hon menar att krav på fri prissättning i nyproduktion har blockerat många andra av partiets förslag på bostadsmarknaden.

– Hundratusentals unga kan inte flytta hemifrån. Över 100 kommuner har bostadsbrist. Det byggs inget på landsbygden. 745 000 människor i Sverige lever trångbodda. Våldsutsatta kvinnor stannar kvar hos män som slagit dem, för att det inte finns någonstans att ta vägen. Så här blir det när politiken tittar bort och inte tar tag i problemen. Det byggs för lite, och de som drabbas hårdast är de som redan har minst, säger Elisabeth Thand Ringqvist.

Hon uppmanar nu politiken att lyssna på experterna och att vara beredda att lämna käpphästarna utanför förhandlingsrummet.