Ökad finansiell stabilitet och säljare och köpare som börjat möta varandra. Det är de främsta skälen till att den svenska fastighetsmarknaden har återhämtat sig efter nedgången som började efter Ukrainakriget.

Enligt färska siffror från Svefa är den totala transaktionsvolymen för de tre första kvartalen 2025 cirka 111 miljarder kronor, exklusive börsöverlåtelser – vilket är en ökning med 27 procent jämfört med motsvarande period 2024. Marknaden har därmed nått sin högsta aktivitetsnivå sedan rekordåren 2021–2022.

Vi ser att det börjar lossna allt mer

– Det finns ett sug efter att göra affärer och vi ser att det börjar lossna allt mer. Vi har haft en invänjningsperiod och det råder mer samsyn kring prisbilden, säger Katrin Wallensjö, affärschef på Svefa Analys.

Hon konstaterar att många av objekten som sålts varit attraktiva vilket ger bra priser.

– Det som inte är bra är svårt att sälja idag.

Några av de större var Capman Midstars köp av en nordisk hotellportfölj (10 mdkr, varav 4 mdkr i Sverige) och ICA Fastigheters förvärv av Alectas andel i Ancore (4 mdkr).

Enligt Newsec var snittvolymen per affär 394 miljoner kronor vilket är cirka 60 miljoner kronor högre än snittet under perioden 2019–2024.

Störst intresse har marknaden visat för kommersiella lokaler – främst kontor, handel och hotell – den sektorn stod för 37 procent av transaktionsvolymen, upp från 31 procent föregående år. Bostadsfastigheter minskade något till 28 procent men Katrin Wallensjö påpekar att i volym så är det en liten ökning även där.

Vi ser också ett ökat intresse för bostäder

– Vi ser också ett ökat intresse för bostäder, det börjar röra sig allt mer där.

Stockholm dominerar fortsatt marknaden med 41 miljarder kronor (37 procent av totalen), men Västra Götaland visar den starkaste återhämtningen sedan 2020 där volymen landade på 20 miljarder kronor. Största transaktionen var i maj då Stena Fastigheter köpte Källfelt Byggnads AB för 3,3 miljarder kronor.

Rådgivaren Newsec spår även de en fortsatt ljusning på transaktionsmarknaden för fastigheter i Sverige. Bara under september redovisar de en total transaktionsvolym på drygt 11 miljarder kronor, fördelat över 33 affärer.

Möjligen kommer året sluta på 200 miljarder kronor i transaktionsvolym vilket i så fall tangerar 2022 års nivå.