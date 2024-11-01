I debattartikeln argumenterar Anna Waxin, vd Fastighetsägarna Stockholm, Tomas Hermansson, vd Bonnier Fastigheter, och Katrin Behdjou Arshi, chef för stadsutveckling på Fastighetsägarna Stockholm, för att Sverige behöver en storstadsminister med ett tydligt mandat att samordna storstadsregionernas infrastruktur och samhällsutveckling.

Man menar att storstadsfrågorna i dag faller mellan kommunerna, regionen, Länsstyrelsen och staten utan att någon äger helheten. ”Vi som investerar i och bygger Storstockholm behöver en medpart på nationell nivå. Sverige behöver en storstadsminister. Inte för att Stockholm är viktigare än andra delar av landet, utan för att storstäderna har särskilda utmaningar och möjligheter”, skriver de tre debattörerna.

Artikeln publiceras samtidigt som regeringen utreder den framtida regionala utvecklingspolitiken, med rapport klar den 30 juni. Skribenterna varnar för att en sammanslagning av regional utveckling och landsbygdspolitik – utan en separat hemvist för storstadsfrågorna – riskerar att ytterligare marginalisera Stockholmsregionens tillväxtfrågor.