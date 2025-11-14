Från den 1 oktober 2026 ska 25 procent moms på parkeringsplatser tas ut, enligt Skatteverkets nya ställningstagande.

Under en interpellationsdebatt idag, fredag den 14 november, frågade socialdemokraten Marie Olsson finansminister Elisabeth Svantesson (M) om ministern avser ta några generella initiativ kring moms på parkeringsplatser, så att kostnaden för många människor som är i behov av bil, och därmed också av att hyra parkeringsplats, inte ska riskera att bli flera hundra kronor dyrare varje månad.

I sin interpellation varnade Marie Olsson för att förändringen kan drabba uppemot en miljon människor genom kraftigt höjda parkeringsavgifter.

Finansminister Elisabeth Svantesson betonade i sin tur vikten i frågan om moms på parkering, men även att detta inte är ett beslut fattat av regeringen, utan att Skatteverket har omtolkat EU-rätten som styr momslagstiftningen.

– Jag blev förvånad när jag läste det nya ställningstagandet, konstaterar hon under debatten, något som hon även tidigare har gjort tydligt.

Hon försäkrar att Finansdepartementet nu går igenom frågan, och tillägger att Moderaterna vill tillsätta en utredning för att hitta lösningar på problemet.

– Som moderat så kan jag bara konstatera att vi vill inte att moms ska tas ut på en parkering vid hyresrätt eller bostadsrätt. Därför så kommer vi föreslå att det ska tillsättas en utredning som ska se på den här frågan och hitta lösningar på problemet.

Det här behöver vi hitta en lösning på så snabbt som möjligt, och innan oktober nästa år

Elisabeth Svantesson förtydligar i en kommentar till TT att hon kommer driva det här i Tidösamarbetet, hon tror också att de andra partierna kommer att tycka att det här är en bra idé.

– Det här behöver vi hitta en lösning på så snabbt som möjligt, och innan oktober nästa år, säger hon.

Fastighetsägarnas skattejurist Ulrika Hansson, har i tidigare intervjuer om frågan bestämt menat att moms på parkering är problematiskt när den införs i momsfri bostadsupplåtelse – det blir dyrare och administrativt tungt. I en intervju i Fastighetstidningen uppmanar hon fastighetsägare att ta frågan vidare i rätten.

Hon välkomnar en eventuellt kommande utredning med öppna armar.

– Det är bra att frågan får ta plats i politiken. Det är väldigt viktigt att man också får en rättslig säkerhet kring det här, Skatteverkets tolkning är ju faktiskt inte rättsligt bindande.

På frågan om det är rimligt att utföra en utredning av denna kaliber och få det klart innan den 1 oktober 2026 så menar Ulrika Hansson att det kan gå fort med utredningar, om man lägger manken till.

– Det såg vi ju inte minst under pandemin, då var man riktigt snabbfotad. Det går om man vill arbeta snabbt, även om det naturligtvis inte får gå ut över kvalitén på lagstiftningen, säger hon.

Från Fastighetsägarnas håll hoppas man på att momsen helt kan skrotas med hjälp av en framtida utredning.

– I dagsläget är det ju trassligt för många som nu behöver gå in och registrera sig för en kanske väldigt begränsad verksamhet man har där man tar ut moms. Man kanske bara har några få parkeringsplatser. Så att någon form av åtgärd för att undvika att man i ren momsfri bostadsverksamhet måste hantera moms – det är önskvärt.

Det här slår ju både positivt och negativt egentligen, men det slår absolut mest negativt är vår bedömning

Vänder man på myntet menar Ulrika Hansson att det kan vara en fördel för vissa aktörer att kunna lyfta ingående moms på sina kostnader, som till exempel om man är en bostadsrättsförening som har gjort eller står inför behovet av att renovera sitt garage. I sådana fall kan vara en fördel att kunna lyfta ingående moms på sina kostnader.

– Det här slår ju både positivt och negativt egentligen, men att det slår absolut mest negativt är vår bedömning.