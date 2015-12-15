Mellan juni och juli i år minskade byggstarter av nyproduktionsprojekt med 0,1 procent. Bostadsbyggandet minskade med 0,9 procent, samtidigt som övrigt byggande såg en ökning på 0,2 procent.

Sett till de senaste 12 månaderna har bostadsindikatorn stigit med 8,6 procent medan indikatorn för övrigt byggande fallit med 1,3 procent.

Byggstartsindikatorn, som inkluderar byggstarter för samtliga nyproducerade byggnader förutom anläggningar och infrastruktur, minskade med 0,1 procent mellan juni och juli. Jämfört med samma månad förra året var årstakten 0,8 procent i juli.

– Lågkonjunkturen märks fortfarande tydligt i byggsektorn. Situationen förbättras visserligen gradvis och de senaste årens räntesänkningar ger bränsle åt en starkare utveckling framöver, men återhämtningen tar tid. Inom lokalbyggandet tynger cykliska investeringar utvecklingen, samtidigt som mer långsiktiga förändringar har varit de främsta drivkrafterna under senare år, säger Ludvig Uggla, senior ekonom på Prognoscentret.