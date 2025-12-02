Den svenska julen förknippas ofta med snötyngda granar och röda stugor – gärna i illustratören Jenny Nyströms klassiska tappning. Men för många är julen i högsta grad urban. Faktum är att den ultimata julupplevelsen lika gärna kan utspela sig i stadskärnan.

I Fastighetstidningens julkalender vill vi därför lyfta fram den urbana julen – som en fortsättning på vår artikelserie om stadsutveckling. Vi har bett några av dem som medverkade i serien att dela med sig av sina bästa julupplevelser och tips. Hanna Candell, vd på Helsingborg City, tipsar om att ta sig tid för julen i den egna staden.

Hur gör julen intåg i din stad, Helsingborg?

– Vi i HBG City har ansvarat för julfirandet i city under många år, och redan i slutet av oktober gör ljuset inträde i stadsmiljön genom att Helsingborgs stad börjar tända upp träd och annan belysning som lyser upp höstmörkret. Installationerna tänds sedan upp löpande under november och avslutas med grantändningen på skyltsöndagen under första advent. Då kommer tusentals besökare till city för att njuta av julmarknad, öppning av isbanan, körsång, juliga smaker och såklart vår storslagna julshow på Terrasstrapporna.



– Under december tänds även ett storslaget ljusspel upp på Terrasstrapporna som lyser kvällstid fram tills årsskiftet, jultåget rullar och isbanan är öppen för alla som vill åka skridskor mitt i stan. Perfekt är också att kombinera julklappsinköp med ett mysigt julbord eller bara att strosa omkring i stan och uppleva stadskärnan i julskrud.



Och om du i stället fick införa en helt ny urban jultradition i din stad – vad skulle det då vara?

– Helsingborg är en riktig kallbadsstad med sina tre kallbadhus. Det hade varit roligt att göra en större satsning på ett evenemang med mat, musik och som sedan avslutas med ett gemensamt kallt julbad.

Jag tror att desto mer digital vår vardag blir, desto mer längtar vi efter möten med människor, dofter, smaker och traditioner

Oavsett i vilken stad man spenderar julen – hur får man enligt dig till den ultimata urbana julupplevelsen?

– Att unna sig något extra i julstressen och passa på att njuta av närmaste stad. Kanske ta ledigt en eftermiddag för att julhandla med sin partner och sedan krydda det hela med en mysig julmiddag eller varför inte en hotellövernattning? Det finns mycket att upptäcka på hemmaplan utan att behöva lägga tid på att resa.

Finns det någon annan stad än din egen som du tycker gör julen extra bra?

– Storstäderna är något extra under julmånaden. Jag älskar att åka till Göteborg för att se hur de olika stadsdelarna pyntats upp inför julen – alla platser utifrån sin egen identitet.

Om vi lämnar julen 2025 och i stället blickar tio år framåt – hur tror du att den urbana julen ser ut då?

– Jag tror att desto mer digital vår vardag blir, desto mer längtar vi efter möten med människor, dofter, smaker och traditioner. Så min förhoppning är att handeln har hittat nya affärsmodeller med moderna citykoncept som kan fortsätta locka människor till stadskärnan för att njuta av mysig julhandel och upplevelser även i framtiden.

Vad är ditt bästa julklappstips till vännen som är intresserad av stadsutveckling?

– En weekend i Helsingborg någon gång under 6–14 februari då ljusfestivalen Drömljus lyser upp hela city.