Bidragstaket har fått omfattande kritik av oppositionen. Ett aktivitetskrav för människor som får försörjningsstöd har fått större medhåll. Men i den omfattande bidragsreformen, där de sista två propositionerna nyss lämnats, finns också förändringar som berör bostadsmarknaden.

Ett av förslagen är att socialtjänstlagen ändras så att försörjningsstöd till boendekostnader, i de fall bostaden hyrs i andra hand, endast ska få lämnas om det finns nödvändigt samtycke till eller tillstånd för andrahandsupplåtelsen.

I utredningen som ligger till grund för lagförslaget konstateras hur försörjningsstöd i dag betalas ut utan att kontrollera om det finns tillstånd till uthyrningen från hyresvärd, bostadsrättsföreningen eller hyresnämnd. Någon exakt siffra hur stort problemet faktisk är anges inte. Erfarenheter från exempelvis Göteborg, som tidigare tillämpat liknande krav, tyder på att det är ett fåtal hushåll som skulle påverkas negativt.

Förslaget motiveras därför mer av att många kommuner ser ett behov av att kunna ställa krav på lagliga hyresförhållanden. Idag saknar socialnämnden lagstöd för att neka bistånd enbart på den grunden att hyresförhållandet strider mot hyresrätten.

Det är också vad Marie Öhrström, chefsjurist Fastighetsägarna Sverige, tar fasta på när hon välkomnar förändringen.

– Förslaget är ett viktigt steg i kampen mot olaglig andrahandsuthyrning och den svarta hyresmarknaden. Detta är en fråga vi drivit länge som en del i vårt Trygghetsprogram. Skattemedel ska inte ska gå till svarta hyreskontrakt. Utsatta familjers möjlighet att få ett tryggt förstahandskontrakt eller ett socialt kontrakt via kommunen ökar också om den svarta hyresmarknaden bekämpas, säger Marie Öhrström

Det ska dock vara möjligt att göra undantag från kravet på godkänt andrahandsavtal om det finns särskilda skäl. Eftersom förhållandena varierar stort mellan olika enskilda fall har regeringen valt att inte ange en uttömmande lista i lagtexten. Men det framgår att det kan handla om att säkerställa barns behov av trygghet, omsorg och skolgång, om våld i nära relationer och om personliga förhållanden där man helt enkelt har svårt att hitta en annan lösning.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2027.