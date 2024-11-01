Bostadsrättspriserna fortsatte uppåt i april, med storstäderna som draglok. I centrala Göteborg steg priserna med 1,9 procent, följt av centrala Malmö där priserna ökade med 1,7 procent. I centrala Stockholm noterades en uppgång på 1,5 procent. Det visar nya siffror från Svensk Mäklarstatistik.

Även aktiviteten på bostadsmarknaden har ökat, enligt Marcus Svanberg, vd på LF Fastighetsförmedling. Under april har antalet försäljningar av bostadsrätter varit högt, och sett över det senaste kvartalet har försäljningarna ökat med nära 10 procent.

[ Annons ]

– Bostadsmarknaden har frisk vind i seglen, främst tack vare lättade amorteringskrav, skattesänkningar och en ekonomi som successivt återhämtar sig. Vi ser många försäljningar och rekordhöga kvadratmeterpriser, speciellt för mindre lägenheter. Allt fler går nu från att drömma till att faktiskt köpa en ny bostad, och vår bedömning är att priserna stiger med 5–6 procent fram till årets slut, säger Marcus Svanberg.

Även hos mäklarkedjan Fastighetsbyrån ser man tecken på återhämtning och pekar på de nya bolånereglerna som en bidragande faktor. Däremot delar man inte bilden av att det främst är mindre lägenheter som driver prisutvecklingen.

– De nya bolånereglerna har bidragit till återhämtningen vi ser nu, men inte riktigt som de flesta förutspått. Många väntade sig ett uppsving för mindre lägenheter efter införandet. Det ledde i stället till en kraftig utbudsökning i början av april, som dämpat förväntade prisökningar. I stället är det fortsatt högre tryck på större bostadsrätter och villor på de flesta marknader, säger Ulrica Hedman, vd på Fastighetsbyrån.

[ Annons ]

Så mycket har bostadsrättspriserna stigit de senaste tre månaderna:

Riket: +4,2 procent

Stor-Stockholm: +5,7 procent

Centrala Stockholm: +5,3 procent

Stor-Göteborg: +2,3 procent

Centrala Göteborg: +2,7 procent

Stor-Malmö: +1,2 procent

Centrala Malmö: +4,3 procent