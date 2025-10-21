2025 blev ännu ett svårt år för landets småföretagare. Förra året fanns ett hopp om vändning men enkäten som publiceras idag visar den sämsta småföretagarkonjunkturen i Småföretagsbarometerns historia. Rapporten är framtagen av Företagarna tillsammans med Sparbankernas Riksförbund och Swedbank.

Den samlade konjunkturindikatorn faller till -13,4 från -11 året innan och det är sjätte året i rad som konjunkturmätningen ligger under det historiska genomsnittet.

– Att investeringsplaner pausas eller ställs in är ofta en följd av osäkerhet. Företagen väger riskerna noggrant och prioriterar att hålla likviditeten intakt. Det är ett mönster vi känner igen från tidigare lågkonjunkturer, men också ett beteende som kan vända snabbt när förtroendet återkommer, säger Jörgen Kennemar, företagarekonom på Swedbank, i en kommentar.

Oron är stor för att efterfrågan fortsätter att vara svag. De tillfrågade anser även att kompetensförsörjningen är ett tillväxthinder.

Men det finns ändå ett visst ljus i tunneln. Inför 2026 förväntas konjunkturindikatorn stiga till mer normala 60, att jämföra med det historiska genomsnittet som ligger på 66.

Mest optimistiska är företag inom finansbranschen (index 98), industrin, handeln samt inom uthyrning och andra stödtjänster. Lägst förväntningar finns inom fastighet, bygg respektive transporter och magasinering med ett index runt 45.