Även om alla är för områdessamverkan verkar det vara får som ser något större behov av den nya lag om avgift för områdessamverkan som troligen snart klubbas. Ungefär så kan väl det panelsamtal om lagförslagets innehåll som Fastighetsägarna arrangerat med deltagare från fastighetsbolag, polis, kommuner och politik.

Johan Davidson, statssekreterare hos bostadsministern, fick närmast rollen att försvara lagförändringen. Han ansåg att de tvingande inslagen överdrivits. Framför allt då det nu aktuella förslaget genomgått flera förändringar sedan den ursprungliga utredningen presenterades. Enligt honom kan det till syvende och sist krävas ett visst mått av tvång, då det enligt Johan Davidson funnits exempel på platssamverkan som runnit ut i sanden på grund av att man inte fått med fastighetsägare som åkt snålskjuts på de andras engagemang.

[ Annons ]

Men han betonade att det i första hand även framgent ska bygga på frivillighet. Men att det där blir möjligt för en majoritet av fastighetsägare ett lägga en avgift på en ovillig minoritet.

– Då blir det upp till de seriösa och framtidsorienterade fastighetsägarna att avgöra om man vill ha med dem som åker snålskjuts. Det är inte tvunget att tvinga in de sista, men man kan, sa Johan Davidson.

Men det finns också en möjlighet för en kommun, i de fall behovet av trygghetsskapande samverkan är stort och ingen frivilligt tar initiativet, att tvinga in fastighetsägare i områdessamverkan.

Frågan är dock om det någonsin kommer att ske. SKR, Sveriges Kommuner och Regioner, har länge varit skeptiska till en tvingande lagstiftning. SKR avstyrkte också förslaget i sitt remissvar.

Fastighetstidningen ställde frågan till paneldeltagaren Ann-Sofie Eriksson, sektionschef på avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad, efteråt.

– Jag vet inte om det är en lag som kommer att utnyttjas. Det beror främst på hur administrativt krångligt det blir. Det gäller att ska vara så pass enkelt att kunna hantera det, så man ser nyttan. Eller om det ändå kommer vara så tungt att få med de här fastighetsägarna som inte vill vara med. Det viktiga är ju att man verkligen lyckas skapa trygga miljöer.

Ann-Sofie Eriksson håller med i Johan Davidsons beskrivning av hur lagutformningen kommit att bli något mer flexibel än i grundförslaget.

– Men vi ser ju inte att det är avgifter som kommer att vara kommer lösningen som gör att vi får till trygga miljöer och trygga platser. Det krävs engagemang för att komma framåt. Och frivillighet har då varit en grund för det.

Fastighetsägarnas vd Anders Holmestig uttryckte i diskussioner farhågor att lagen potentiellt kan leda till en ansvarsförskjutning. Att kommuner lägger över på fastighetsägare saker som egentligen åligger dem att lösa.

Ann-Sofie Eriksson säger att hon inte riktigt ser den risken.

– Kommun, polis och andra myndigheter har sina uppdrag. Men det fastighetsbolagen rår över har betydelse för att skapa attraktiva miljöer, tillit och trygghet. Då är det viktigt att hitta incitament och verktyg som gör att man kommer framåt.

Där pekade Johanna Skogestig, vd Vasakronan, på hur det ofta spretar mellan hur olika kommuner vill driva samverkan.

– Där ska självklart dra nytta av de framgångsrika arbeten som sker på flera håll. På SKR jobbar vi mer och mer för att kunskap om hur man gjort på en plats, så att man inte alltid måst börja från noll.

Från oppositionen deltog den socialdemokratiska riksdagsledamoten Markus Kallifatides. Han sa sig dela Lagrådets kritik mot en lag om avgift för områdessamverkan. Han menade att statens roll snarare bör vara att staga upp den kommunala förmågan att stärka platser. Det snarare än att påtvinga samverkan.

­– Och vill man inte vara med i frivillig samverkan, så kanske man snarare inte ska vara fastighetsägare alls.

Markus Kallifatides menade att man i stället för ny lagsstiftning behöver bli bättre på att tillämpa de lagar som redan finns. Och då hellre få bort olämpliga fastighetsägare snarare än att tvinga in dem i samverkan.

– Vi kan ha nytta av nya och skarpare verktyg som fungerar. Detta är inte en fråga som är enkel att lösa i alla fall. Vi behöver också hitta vägarna framåt genom gemensamt arbete och delaktighet, säger Ann-Sofie Eriksson.

Men om jag tolkar dig rätt så ser du inte en avgift för områdessamverkan som en gamechanger?

– Det behövs flera delar. Men då tror jag att bildandet av ett nytt kunskapscenter, som också finns med i propositionen, kanske är det som verkligen kan bidra.