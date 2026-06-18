Reinhold Lennebo har valt att lämna sitt uppdrag som ordförande och styrelseledamot i Stockholms Kooperativa Bostadsförening (SKB). Per Forsling har utsetts till ny styrelseordförande och Filippa Drakander till vice ordförande. Båda har varit ledamöter i styrelsen sedan 2023 och Per Forsling även vice ordförande sedan 2025.

Per Forsling arbetar i dag som chef för hållbarhet, digitalisering och säkerhet på Jernhusen och ingår i bolagets ledningsgrupp.

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– SKB arbetar med många viktiga frågor, från bostadsutveckling och hållbarhet till medlemsnytta och digitalisering. Jag ser ödmjukt fram emot att tillsammans med medlemmar, förtroendevalda och medarbetare fortsätta utveckla verksamheten och skapa goda förutsättningar för framtidens SKB, säger han.

Filippa Drakander är Sustainability Development Manager på Newsec och leder affärsutvecklingen inom ESG; miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning.

– Jag ser fram emot att tillsammans med styrelsen fortsätta arbetet för en modern och långsiktigt hållbar förening och bidra till att SKB fortsätter vara attraktiv och relevant för både nuvarande och kommande medlemmar, säger Filippa Drakander.