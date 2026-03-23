Frågan om p-momsen kan man säga blir parkerad en tid. När ändringarna aviserades i

höstas som Skatteverkets slog det ned som en bomb och kritiken har varit stark från många håll.

Det gjorde till sist intryck på finansministern som den 19 mars tillsatte en utredning. Uppdraget av den utredningen ska redovisas senast den 22 december 2026. Men frågan som uppkom var om Skatteverket ändå skulle inför momsen från den 1 oktober som det var sagt.

Nu meddelar Ann-Sofi Pallasdies, rättslig expert på Skatteverket till Fastighetstidningen att Skatteverket inte att börja tillämpa ställningstagandet på eget initiativ förrän den 1 april 2027. Omställningstiden har därmed förlängts.

Det finns alltså en respit (även ett val) för politiken att avgöra vad som ska hända i den frågan.

– Det var ett välkommet besked och det innebär en stor lättnad för alla som oroats över beskedet som kom från Skatteverket. Dessutom ett full rimligt beslut, säger Ulrika Hansson, skattejurist hos Fastighetsägarna.

Med tanke på att kritik riktats mot parkeringsmomsen även från Socialdemokraterna är det sannolikt så att det även efter valet finns politisk majoritet för att undvika att den införs.