SBAB har kartlagt förändringarna i avgiftsnivåer i Sveriges bostadsrättsföreningar mellan 2022 och 2023 och mellan 2023 och 2024 utifrån bostadsrättsföreningarnas årsredovisningar. Kartläggningen visar att 93 procent av bostadsrättsföreningarna höjt avgiften minst ett av åren under den studerade perioden, medan 64 procent av bostadsrättsföreningarna höjt avgiften båda åren 2023 och 2024.

I föreningar med uppgifter för flera år har avgifterna sammanlagt ökat med i snitt 15 procent mellan 2022 och 2024. Inom denna grupp uppgår höjningen i genomsnitt till 20 procent i de föreningar som höjt avgiften både 2023 och 2024.

– Vi ser att höjningarna var större mellan 2023 och 2024 än mellan 2022 och 2023. Det kan finnas flera möjliga förklaringar till detta. En är att de första justeringarna inte fullt ut täckte de initialt ökade ränte- och driftskostnaderna. En annan att räntan varit bunden på vissa föreningslån och initialt inte påverkats av ränteuppgången, eller en kombination av båda, säger Jennie Leffler, SBAB:s bostadsmarknadsexpert.

Störst höjningar har skett i Storstockholm, där avgifterna ökade med 8 procent mellan 2022 och 2023, och 10 procent mellan 2023 och 2024. Även nyare föreningar har höjt avgifterna mer än äldre, en tänkbar förklaring är att dessa ofta har högre belåningsgrad.

Samtidigt har föreningarnas räntekostnader ökat med i genomsnitt 77 procent mellan 2022 och 2023. Mellan 2023 och 2024 låg den genomsnittliga ökningen på cirka 27 procent. Även driftskostnaderna steg med totalt 12 procent under perioden, till följd av bland annat högre priser på värme och vatten.

– Ett allmänt gott råd till samtliga bostadsrättsföreningar är ändå att ta höjd för mindre avgiftshöjningar löpande. Det gör att förändringarna blir mer förutsägbara och att större engångsjusteringar undviks. Det skapar i sin tur trygghet för bostadsrättsinnehavarna, säger Jennie Leffler.