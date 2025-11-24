ÖBO (Örebrobostäder) har länge arbetat för att förhindra vräkningar och stötta hyresgäster i ekonomisk utsatthet, i det arbetet har även Örebro Stadsmission varit delaktiga. Nu ska ÖBO och Örebro Stadsmission tillsammans med Asplunds Fastigheter skapa bättre stöd för hyresgäster i ekonomisk utsatthet.

Petra Östling, gruppchef på ÖBOs hyresredovisning menar att det ofta räcker med att de som hyresvärd kontaktar hyresgästen för att tillsammans hitta en lösning. Men att det ibland finns en större problematik där en person har svårt att hantera mycket i sin vardag, då kan Örebro Stadsmissionen göra skillnad.

– Vi kan stötta personen att ta tag i sådant som har samlats på hög. Kanske måste man ringa Försörjningsstöd, Försäkringskassan eller boka läkartid? För den som mår psykiskt dåligt är sådant nästan övermäktigt, säger Febe Stenson, direktor på Örebro Stadsmission.

Samarbetet möjliggjordes först tack vare Örebro Stadsmission tidigare avtal med kommunen kring uppsökande arbete vid psykisk ohälsa. När avtalet avslutade försvann dock möjligheten fortsätta samarbetet med ÖBO.

– Det tyckte vi var väldigt synd. Vi ville därför bidra ekonomiskt för att behålla resursen, och hörde oss för bland privata fastighetsägarna för att se om någon ville delta i ett samarbete. Asplunds Fastigheter tackade ja, säger Petra Östling.

Linda Matsman, bostadsförvaltare på Asplunds Fastigheter, såg värdet i ett gemensamt initiativ. Hon har jobbat med frågan sedan 1990-talet och vet att det oftast finns en anledning till att en hyresgäst inte betalar hyran, och att det i princip aldrig beror på att någon helt enkelt inte vill betala.

Samtidigt menar hon att kommunen också måste ta visst ansvar, tillsammans med fastighetsägare.

– Vi som fastighetsägare har också ett ansvar, vi ligger ganska tidigt i kedjan av att märka när någon mår dåligt och därför inte betalar hyran. Men vi har inte kompetens att jobba med psykisk ohälsa. Det måste finnas ett samarbete med kommunen, säger Linda Matsman.

Hon menar att om man fångar upp problemen i ett tidigt skede så blir det inte lika många ärenden som behöver lösas. Varken för fastighetsägare eller kommunen.

– Det finns hundratusentals kronor att tjäna på att jobba förebyggande.

Den 1 september 2025 undertecknades ett samarbetsavtal mellan ÖBO, Asplunds Fastigheter och Örebro Stadsmission. Avtalet löper ett år i taget och efter sex månader finns möjlighet för fler fastighetsägare att ansluta.