Högskolestudenter upp till 24 år har fått svara på frågan hur mycket de kan tänka sig att betala per månad för sin del av boendekostnaden. Resultatet visar att nästan alla accepterar en kostnad på 4 000 kronor i månaden medan hälften är beredda att betala upp till 6 000 kronor i månaden. För en femtedel ligger betalningsviljan ännu högre – upp mot 7 000 kronor i månaden.

– Det här ger en tydlig bild av att betalningsviljan varierar stort bland studenterna. För den som utvecklar och förvaltar studentbostäder är det viktigt att ha insikt i detta och förstå sin lokala dynamik, för att kunna erbjuda bostäder som efterfrågas av studenterna, säger Stina Olén, vd för Studentbostadsföretagen.

Undersökningen visar också att studenter som redan påbörjat sin utbildning generellt har en högre betalningsvilja än de som planerar att börja studera. Medan hälften av högskolestudenterna anser att deras gräns går vid 6 000 kronor, går motsvarande gräns för studieinriktade vid 5 000 kronor.

– Betalningsvilja handlar mycket om prisvärdhet och vad man får för pengarna. Ofta har studentbostäder med lägre hyra, till exempel korridorrum eller boenden med enklare standard, kortare kötider än nyare bostäder med hög standard och högre hyra. För många studenter är det med andra ord värt att betala lite mer för en bostad om den har rätt utformning och bra läge, säger Stina Olén