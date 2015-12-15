Det är 2030-sekretariatet, som bland annat är kända för att dela ut priset Laddguldet, som varit en av parterna i projektet: Beteendeförändringar för delade mobilitetstjänster, tillsammans med Chalmers Industriteknik, OKQ8, Göteborgs Stads Bostadsaktiebolag och ett flertal andra kommunala bostadsbolag.

En drivande tanke bakom projektet har varit att klimatnyttan av att dela bilar är enormt stor – en delad bil kan ersätta tio enskilt ägda. Tidigare försök har visat att det inte är helt lätt att bryta normen av att äga sin egen bil.

En av slutsatserna från projektet är att det är klokt att mixa kundbasen. Företag är viktiga som kunder då de kan dela på både kostnader och risker för att etablera bilpoolen. Det genom att anställda och kunder kan vara användare. Fastighetsbolagens roll är också viktig då de har både mark och kundunderlag, i form av de boende.

Maria Stenström, projektledare på 2030-sekretariatet menar att en slutsats möjligen kan vara något överraskande.

– Eftersom syftet med en bilpool är att bilarna inte ska bli stående kan det verka ologiskt att fokusera på parkeringen. Men var bilarna står är avgörande för om bilpoolen ska bli framgångsrik. Det gör också parkeringsbolagen till viktiga samarbetsaktörer; de har ofta platserna som behövs för att göra bildelning lättillgänglig och attraktiv, säger Maria Stenström.

Maria Stenström, projektledare på 2030-sekretariatet.

Platserna bör också vara fasta.

– Det kan vara lockande med ”flytande bilpooler”, alltså att bilarna hämtas och lämnas var man vill. Men för många är det värdefullt att veta var bilpoolen finns. Fasta platser kan också leda till billigare bildelning eftersom kostnaderna för drift och underhåll blir lägre när det kan ske på samma ställe och inte kräver flytt av fordonen, säger Maria Stenström.

På flera håll har fastighetsutvecklare etablerat bilpooler i samband med nybyggnation av kontor och bostäder – ofta som ett alternativ till att bygga dyra parkeringsplatser. Det är visserligen ett effektivt sätt att få igång bildelning, men erfarenheter visar att engagemanget från fastighetsutvecklarna ofta minskar med tiden. Fokus har legat på att slippa bygga parkering, snarare än att främja bildelning. Därför krävs ett långsiktigt och aktivt engagemang – särskilt i den här typen av upplägg. Det räcker inte att bara ställa ut bilarna och räkna med att boende ska nappa.

Det visar på behovet att bättre kommunicera totalkostnaden för att äga bil

– Av de vi tillfrågade vad det hela 60 procent som inte kände till att de bor nära en bilpoolstjänst eller att hyresvärden tillhandahåller denna tjänst, trots att alla hyresgäster som rekryterats till intervju och enkät har just denna tillgång, berättar Maria Stenström.

Hela 53 procent av de tillfrågade hyresgästerna angav att de har ingen eller begränsad kunskap om bilpooler och 72 procent säger sig ha ingen eller begränsad kunskap om hur de skulle gå till väga för att använda en bilpoolstjänst.

Många av de tillfrågade tvivlade också på att det är ekonomiskt förmånligt att använda bilpooler.

– Det visar på behovet att bättre kommunicera totalkostnaden för att äga bil – inte minst andrabilen med höga fasta kostnader och begränsat användande, säger Maria Stenström.

Maria Stenström menar att det såklart också finns berättigade frågetecken för bildelningens kalkyl, men att det kan förbättras exempelvis genom att stegvis höja boendeparkeringen till marknadsmässiga nivåer och gynna delad mobilitet genom samma moms som kollektivtrafiken och slopad trängselskatt.

– Logiskt eftersom delad mobilitet innebär minskad trängsel på gatorna, säger Maria.