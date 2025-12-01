Socialdemokraternas energipolitiske talesperson Fredrik Olovsson var inte nådig mot regeringens energipolitik på en pressträff under måndagen.

– Regeringen lovade ju att fixa elsystemet, men de har ju snarare helt tappat greppet. Vanliga svenska familjer är fortsatt hårt pressade av prisökningar och det faktum att regeringen gör alldeles för lite för vanligt folk, sa Fredrik Olovsson.

Han syftade på förra veckans besked från Vattenfall och Ellevio att de höjer elnätsavgifterna kraftigt.

– Elnätskostnaderna ökar i alldeles för snabb takt, sa Fredrik Olovsson.

Han var också starkt kritisk mot Sverige ännu inte har någon effektreserv att koppla in vid ett krisläge i vinter. Ett ansvar han menar ligger på regeringen, inte Svenska Kraftnäts generaldirektör Per Eckemark som nyligen fick sparken av energiminister Ebba Busch (KD).

Men framför allt vill Fredrik Olovsson se en tuffare prisreglering. Socialdemokraterna vill att Energimarknadsinspektionen (EI) får ett nytt uppdrag att granska bolagens avgiftshöjningar och huruvida de motsvarar verkliga, ökade kostnader för investeringar i elnäten, inte bara ytterligare vinstpåfyllning.

Energimarknadsinspektionen, EI, har dock själva konstaterat att nuvarande modell för reglering är tandlös, Myndigheten föreslog i våras en ny modell för elnätsreglering där elnätsavgifterna framåt ska baseras på elnätsbolagens faktiska kostnader, i stället för den kapacitetsbevarande modell som hittills använts.

Är det inte bättre att först genomföra den och utvärdera utfall?

– Det är två olika två delar. I förra veckan menade EI att bolagen motiverar sina höjda avgifter fel. Om de tycker så behöver de ju få ett uppdrag så att de kan stoppa höjningar till sådana nivåer, menar Fredrik Olovsson.

Men för den nya prisregleringsperiod som nu är på gång menar Fredrik Olovsson att det behövs nya sätt att reglera avgifterna. Enligt honom antingen via att hålla ner avkastningskraven på elnät, det andra att hitta billigare lösningar än att bygga dyra nät.

En sådan lösning skulle möjligen vara att styra lasterna i näten med hjälp av effekttariffer. Men dem vill Fredrik Olovsson pausa. Effekttariffer har en svag koppling till verkligheten och är svåra för folk att anpassa sig till, enligt honom.

– Som de införs i Sverige är det en mycket svag koppling till faktiska kostnader för elbolagen.

Men många energiexperter ser det som en viktig sak för att styra effekten mer optimalt. Är Socialdemokraterna emot det som en lösning helt?

– I teorin är det en bra idé som innebär att man inte behöver bygga lika mycket nät. Men som många bolagen utformat effekttarifferna finns det inte en tydlig koppling till att det är trångt i näten. Som reglerna är utformade lämnas alltför mycket åt respektive elnätsbolag att tolka, säger Fredrik Olovsson.

Rikard Silverfur, chef utveckling och hållbarhet på Fastighetsägarna, välkomnar att Socialdemokraterna driver på i frågan.

– Det är välkommet om EI får möjlighet att ingripa direkt när de själva ser överkompensation och omotiverade höjningar. I dag saknas den möjligheten eftersom myndigheten bara kan göra en avstämning i efterhand och justera kommande reglerperiod. Det innebär att även när EI bedömer att höjningarna inte är motiverade av faktiska kostnader kan de inte stoppa dem här och nu. Det är ett systemfel som behöver rättas till omgående, säger Rikard Silverfur.