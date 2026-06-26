Andelen svenskar som känner otrygghet i sitt bostadsområde har ökat från 3 till 17 procent på två år. Det visar en Sifo-undersökning genomförd av Verian på uppdrag av Fastighetsbyrån.

Trygghet och säkerhet är det viktigaste kriteriet när svenskarna väljer bostadsområde, det uppger 52 procent av respondenterna. Men otryggheten har ökat, våren 2024 kände sig 3 procent otrygga i sina bostadsområden, förra året 14 procent och i år alltså 17 procent. Andelen som uppger att de är mycket otrygga har också ökat under perioden.

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I åldersgruppen 65–84 år uppger 15 procent att de är mycket otrygga, jämfört med 11 procent i genomsnitt. I norra Sverige är bilden den motsatta, där 65 procent uppger att de är mycket trygga.

Undersökningen visar också att otryggheten påverkar rörligheten på bostadsmarknaden. Bland dem som planerar att flytta inom två år är viljan att bo i ett annat område den vanligaste drivkraften, och 9 procent uppger att de vill flytta just på grund av otrygghet kopplad till våld och gängkriminalitet.

– Trygghet och säkerhet är nu det tydligt det viktigaste vid val av bostadsort. Utvecklingen går tyvärr åt fel håll med fler som känner sig otrygga, vilket även påverkar flyttmönster och boendepreferenser, säger Ulrica Hedman, vd på Fastighetsbyrån.

Hon varnar för att otrygga områden tappar i attraktivitet medan trygga områden stärker sin position, vilket riskerar att förstärka segregationen.

– Tyvärr blir det lite som en ond spiral som kräver stora insatser, från flera olika parter, för att bryta, säger Ulrica Hedman.