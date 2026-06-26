Produktivitetskommissionen pekade tydligt ut hur en fungerande bostadsmarknad är avgörande för övrig tillväxt i samhället. Och från både näringslivet och det offentliga hörs ständiga larm om hur bostadsbrist också innebär kompetensbrist. Så här ser Britt-Marie Holmbom, platschef på Saab och Combitech i Arboga, på situationen och vad som behöver lösas.

Den civila och militära försvars- och säkerhetsindustrin i Arboga växer så det knakar. Hur ser bostadsmarknaden ut?

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– Främst ser vi en brist på bostäder som är tillräckligt attraktiva för att locka välutbildad personal. Under de närmaste åren behöver vi rekrytera ungefär ett femtiotal personer per år, ofta gäller det tjänster med väldigt specifika krav.

Vilka kompetenser söker ni?

– Framför allt ingenjörer inom el och kommunikation, samt tekniker med förmåga att arbeta med avancerade och unika objekt. Många av de vi söker har familj eller är i en fas av livet där familjebildning är aktuell. Det innebär att Arbogas attraktivitet behöver stärkas.

Vi vill förstås att de som börjar jobba här stannar under en lång tid

– Bostadsfrågan är en viktig del i att hitta rätt personer, men även sådant som pendlingsmöjligheter, barnomsorg och fritidsaktiviteter är avgörande. Egentligen allt som gör att en barnfamilj faktiskt väljer att slå sig ner här. Vi vill förstås att de som börjar jobba här stannar under en lång tid.

Vilka blir konsekvenserna om ni inte hittar rätt kompetens?

– Vi tappar konkurrensförmåga och möjlighet att expandera i regionen. Rätt kompetens är en verklig bristvara, en utmaning som delas av hela försvarssektorn – och många andra branscher. Vi konkurrerar ofta om samma personer.

Vilka lösningar finns – och vad vill du se framåt?

– Sedan ett par år tillbaka har vi ett väl utvecklat strategiskt samarbete med Försvarsmakten, kommunen och FMV. Det handlar om att underlätta rekrytering och att gemensamt stärka Arbogas attraktivitet. Och igen, där är bostadsfrågan en viktig del, men det finns många andra faktorer.

– I förlängningen handlar det om något ännu mer grundläggande: Vi behöver tidigt skapa förutsättningar och intresse hos unga människor så att de söker till tekniska utbildningar. Den djupaste lösningen är långsiktig. Först då kan kompetensförsörjningen bli hållbar på riktigt.