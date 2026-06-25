Användningen av AI ökar snabbt i fastighetsbranschen. En ny undersökning från Fastighetsägarna, Fastigo och Sveriges Allmännytta visar att nästan sex av tio organisationer redan använder AI-verktyg i sin verksamhet. Lika många bedömer att tekniken kommer att effektivisera medarbetarnas arbete redan under det kommande året.

Enligt undersökningen används AI främst för textbearbetning, ekonomiadministration, beslutsstöd och automatiserad fastighetsförvaltning. Samtidigt ser många aktörer betydande möjligheter att utveckla verksamheten ytterligare genom energibesparingar, ökad automatisering och bättre beslutsunderlag.

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– Undersökningen visar tydligt att fastighetsbranschen är en bransch som är nyfiken, pragmatisk och tar till sig modern teknik för att utveckla verksamheten, säger Anders Holmestig, vd för Fastighetsägarna Sverige.

När det gäller effekterna på arbetsmarknaden tror en majoritet av de tillfrågade, 51 procent, att AI inte kommer att påverka antalet anställda under de närmaste två åren. I stället planerar många organisationer att investera i kompetensutveckling. Drygt en tredjedel, 35 procent, uppger att de kommer att utbilda befintlig personal inom AI, medan 7 procent räknar med att nyanställa personer med särskild AI-kompetens.



Endast fem procent tror att AI kommer att leda till uppsägningar, något som Johan Mann, vd på arbetsgivarorganisationen Fastigo, ser som ett intressant resultat.

– Branschen verkar tvärtom vad många tror att AI kan vara en möjlighet att utveckla människor, inte ersätta dem, säger han.

Trots den positiva inställningen till AI pekar resultaten också på flera utmaningar. Sex av tio anser att den egna organisationens kunskapsnivå inom AI inte är tillräcklig. Dessutom uppger endast 17 procent att de har riktlinjer eller policys för hur tekniken ska användas.

Samtidigt tycks oron kring AI vara relativt ovanlig. Nästan sju av tio svarar att det inte finns någon oro alls i den egna organisationen. Samtidigt betonar många behovet av att säkerställa att grundläggande kompetens inte går förlorad när AI blir en alltmer integrerad del av arbetsvardagen.

– Den stora risken är inte att AI börjar tänka åt oss, utan att vi slutar tänka själva. Undersökningen visar att många ser stora möjligheter med AI, men också att tekniken måste användas med kunskap och sunt förnuft, säger Cathrine Holgersson, vd för Sveriges Allmännytta.