Om några månader kommer ArkDes, Sveriges museum för arkitektur, att vara historia. Nu växer oron inför sammanslagningen av ArkDes, Moderna museet och Statens konstråd – inte bara inom kulturlivet, utan också bland dem som arbetar med att bygga, förvalta och utveckla våra städer.

ArkDes är inte vilken kulturinstitution som helst. Den bär ett unikt ansvar för den byggda miljöns historia, dokumentation och kunskapsförmedling. Här finns ett av världens mest omfattande arkitekturarkiv, ett exempel på en svensk arkivtradition som i sig är en kulturföreteelse att värna, och som vore en god kandidat som ett världsarv hos Unesco.

[ Annons ]

Om tillgången till arkivet försämras, eller om kompetensen tunnas ut, drabbar det samhällsbyggandet i bred bemärkelse

Arkivet tillsammans med kompetensen inom ArkDes är ovärderlig för alla som arbetar med stadsbyggnad, fastigheter och kulturmiljö. När personal lämnar, funktioner blir oklara och beskeden uteblir hotas just denna grundläggande uppgift.

Som Altinget nyligen rapporterade råder fortfarande total osäkerhet bara månader före sammanslagningen. Myndighetens framtida uppdrag, ledning och organisation är inte fastställda. Flera chefer har redan slutat, och viktiga kompetenser har försvunnit. För en institution vars uppgift är att bevara, förvalta och tillgängliggöra arkitekturhistorien är det en farlig situation.

[ Annons ]

När staten tog över det dåvarande Arkitekturmuseum från Sveriges Arkitekter (SAR) åtog man sig också ett ansvar. Det gällde framför allt samlingarna och arkivet – ett nationellt åtagande om att långsiktigt vårda och tillgängliggöra en kunskapskälla som är till stor nytta för aktörer inom byggande och fastighetsförvaltning. Nu är arkivet i praktiken stängt, de återstående besökstiderna fullbokade.

Det är inte bara forskare och arkitekter som använder ArkDes arkiv. Fastighetsägare och fastighetsutvecklare, kommuner, stadsplanerare, eller bostadsrättsföreningar har glädje av denna kunskap, om man vill renovera, bygga om eller kanske återställa sin fasad så nära ursprunget som möjligt. I många fall är det bara där som man kan hitta ursprungliga planer som beskriver hur en äldre fastighet är byggd och tänkt från början. Om tillgången till arkivet försämras, eller om kompetensen tunnas ut, drabbar det samhällsbyggandet i bred bemärkelse.

En fastighetsägare som vill bygga ut, en bostadsrättsförening som vill återställa sin fasad så nära ursprunget som möjligt … Det kan i många fall vara bara där, som man kan hitta ursprungliga planer och ritningar, som visar och beskriver hur en äldre fastighet är byggd och tänkt från början. Kanske kan det också ge inspiration till hur man kan komplettera sin fastighet – kanske finns rentav utbyggnadsplaner som aldrig förverkligades?

I en tid då hållbarhet, återbruk och byggnadsvård blir allt viktigare behöver Sverige mer kunskap, inte mindre. För att kunna bygga, och bygga om, hållbart måste vi också förstå det som redan är byggt. ArkDes samlingar, ritningar men också fotografier, beskrivningar, modeller och allt annat, erbjuder en viktig resiliens.

Tunga remissinstanser varnade för riskerna med sammanslagningen. Kungliga Konsthögskolan påpekade risken att den nya myndigheten blir ”utan tydlig identitet”, medan Sveriges Arkitekter lyfte behovet av att olika discipliner får behålla sina egna plattformar.

Att värna ArkDes handlar inte om att säga nej till förändring, utan om att förändra med respekt för ansvar och kunskap.

ArkDes är inte bara kulturpolitik

Sammanslagningar av myndigheter kan i bästa fall skapa effektivitet. Men när det sker utan tydliga motiv, och utan respekt för långsiktigt kunskapsbyggande, blir resultatet det motsatta. Summan av de tre kulturmyndigheterna, med så oerhört olika karaktär och uppdrag, riskerar att bli mindre än delarna. Staten riskerar att svika sitt uppdrag – och därmed dem som bygger, men också alla som är intresserade av ett kulturellt och miljömässigt hållbart byggande.

ArkDes är inte bara kulturpolitik. Det handlar om förvaltningskultur, om tillit och, inte minst, om hållbar stadsutveckling.

Regeringen borde stanna upp, ta ansvar för kontinuiteten och säkra ArkDes framtid som en självständig institution med fokus på arkitektur, stadsbyggnad och byggnadskultur. Vår gemensamma byggda miljö förtjänar inget mindre.

Rasmus Jonlund (L), vice ordförande Kulturhuset Stadsteatern

Isabel Smedberg-Palmqvist (L), vice ordförande Stockholms kulturnämnd